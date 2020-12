Football – Servette s’impose à la 94e minute Les Grenat ont réussi à battre Zurich 2-1 grâce à un but de Théo Valls inscrit dans les arrêts de jeu. Daniel Visentini, Genève

La joie de Valls, félicité par Fofana, après le 2-1. Eric Lafargue

Servette devait se reprendre après sa défaite contre Lucerne, samedi passé. Il n’y est parvenu qu’en partie face à Zurich. Un nouveau système, des intentions à confirmer, mais au final, Une victoire folle, arrachée dans les arrêts de jeu après avoir essuyé un poteau synonyme de défaite. C’est à la 94e minute que Théo Valls a surgi sur une passe d’Imeri, pour le geste juste. Les Grenat abandonnent la lanterne rouge à Vaduz et se replacent même à la huitième place du classement. Sacré épilogue!

En attendant de voir Clichy sur le terrain, avec un maillot grenat floqué du No 3 sur le dos, l’ex-international français s’étant engagé avec les Servettiens jusqu’en 2022, il y avait donc ce Servette-Zurich. Avec un SFC dernier du classement et la tentation d’assurer ses arrières avec un jeu plus défensif. Ajoutez les absences de Sasso et Mendy blessés, et Geiger a sûrement hésité à revoir ses plans pour plus d’assise défensive.

Pas encore le résultat escompté

Finalement, il a opté pour quelque chose de neuf. Sans trop de jeunes. On peut s’interroger, au moment où il faut faire tourner l’effectif. Ou se dire qu’il ne fallait peut-être pas en lancer dans ces moments troubles. C’est Ondoua qui a remplacé Sasso en défense centrale et Séverin qui a pris la place de Mendy sur la gauche. C’est le reste qui a surpris.

Servette était pratiquement articulé dans un 4-3-3. Avec un triangle inversé au milieu. Cespedes en No 6, ce qui donnait de la qualité technique, Valls et Cognat en No 8. Devant, Kyei en pointe, Schalk qui bougeait plutôt sur la gauche et Stevanovic sur la droite. Il y a de l’idée à replacer Cognat dans sa zone de prédilection. Il y avait plus d’engagement que contre Lucerne. Mais pas encore le résultat escompté.

C’est Zurich qui s’est ménagé les meilleures chances avant la pause. Avec Ceesay qui manquait une grosse occasion, avec Marchesano aussi, avec Kololli également. Servette montrait bien des intentions, mais elles se perdaient en chemin, à l’abord des trente derniers mètres.

Un déclic?

C’est en seconde période que les Genevois ont eu de bonnes chances. Une fois avec Kyei, sur une percée de Cognat (d’où l’avantage de l’utiliser en 8 et pas en 10), une autre sur un tir trop mou de Schalk. Peu après l’heure de jeu, Geiger lançait Imeri et Fofana (pour Cognat et Schalk), avec l’idée de gagner en vitesse.

Fofana est entré à la 64e minute. Cinq minutes plus tard, il contrôlait un ballon, fixait son défenseur avant de le déborder pour centrer sur Kyei. Brecher et Nathan ayant raté leur affaire, Kyei imposait sa puissance pour ouvrir le score.

Mais ce Servette qui se cherche des certitudes est encore fébrile. Au point de laisser trop d’espaces parfois, comme quand Kramer alertait Domgjoni, pour un tir brossé qui trouvait le petit filet de Frick. Six minutes seulement après avoir marqué.

Sur la fin, il y a eu de la fébrilité, avec un poteau de Ngonto ou une reprise de Sobiech. Servette aurait pu perdre. Mais il a su y croire jusqu’au bout arrêts de jeu, avec cette ultime action qui a offert la victoire aux grenat. Un succès, deux buts grenat dans des actions de jeu: un déclic? À confirmer à Bâle samedi soir.