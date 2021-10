Football – Servette s’écroule après la pause à Thoune Les Grenat menaient au score avant de sombrer en sept minutes. La crise se confirme avec cette élimination en Coupe de Suisse. Daniel Visentini Thoune

La joie des Bernois après le 3-1. keystone-sda.ch

Il aura suffi de quelques minutes sous pression pour que Servette explose. Il menait 1-0 à Thoune, un but juste avant la mi-temps, ce genre de réussite qui doit donner confiance. Mais ce Servette en pleine dépression n’a plus aucune assurance, dès qu’il est un peu bousculé, il s’écroule, pantin désarticulé. Thoune n’a même pas eu besoin de trop en faire: il a laissé Servette reculer et sombrer pour inscrire quatre buts en seconde période. Les Grenat quittent la Coupe par la toute petite porte.

Ils n’avaient pas prévu un tel scénario. Ils ne prévoient d’ailleurs rien, ces temps. Il aura fallu attendre 45 longues minutes, improductives, poussives, pour que quelque chose se dessine enfin sur le terrain. Emprunté sur la pelouse synthétique de Thoune, Servette se méfiait et dominait sans passion. Et puis il y a eu cet éclair. Pour la première fois peut-être, Kyei décrochait, décalait le jeu sur la droite et le centre de Vouilloz trouvait la tête de Stevanovic. Timing parfait face au géant Havenaar, comme quoi, il ne suffit pas d’être grand…

Servette pouvait rentrer au vestiaire avec un but d’avance. Les Bernois n’avaient rien montré, les Grenat pas beaucoup plus, sinon un sérieux de rigueur après trois défaites consécutives en championnat.

Black-out

On aurait pu croire que cela aurait conforté Servette dans certaines assurances fébriles ces derniers temps. Rien de tout cela. Au contraire, c’est un black-out que les Grenat ont vécu au retour des vestiaires. D’abord avec un but tombé de nulle part, qui lobait un Frick sans réaction (Dzongalic). Ensuite avec un tir de Hasler repoussé par Frick dans les pieds de Bürki, le seul à avoir suivi l’action. Enfin avec un centre repris facilement par Gerndt qui déviait sous la latte: 58e, 60e, 65e, lumières éteintes dans le clan servettien. La messe était déjà dite. Elle dit le malaise et la crise. Elle dit une équipe qui ne sait plus ni jouer, ni défendre. Ce n’est plus une messe, c’est un requiem.

Éliminé piteusement de la Coupe, Servette va se déplacer à Lugano. Les têtes sont lourdes, plus grand-chose ne se passe sur le terrain. Servette traverse sa plus grande crise de confiance depuis son retour dans l’élite et il va devoir montrer plus de caractère que ces dernières semaines s’en sortir.

Thoune - Servette 4-1 (0-1) Afficher plus Stockhorn Arena, 2298 spectateurs. Arbitre: Fedayi San. Buts: 45e Stevanovic 0-1; 58e Dzongalic 1-1; 60e Bürki 2-1; 65e Gerndt 3-1; 84e Havenaar 4-1. Thoune: Ziswiler; Dorn, Havenaar, Bürki, Schüpbach (38e Wetz); Karlen, Roth; Castroman, Hasler, Dzonlagic (76e Ndongo); Gerndt (76e Chihadeh). Servette: Frick; Vouilloz, Rouiller, Séverin, Sawadogo; Valls (67e Douline), Cespedes (67e Rodelin); Stevanovic (88e Pédat), Imeri (79e Schalk), Antunes (88e Papu Mendes); Kyei. Notes: Servette sans Sauthier, Diallo, Cognat, Oberlin, Fofana, blessés. Et sans Clichy, ménagé. Avertissements: 15e Schüpbach (jeu dur), 34e Vouilloz (jeu dur), 54e Wetz (antijeu), 54e Valls (réclamation), 91e Kyei (jeu dur).

