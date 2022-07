Football – Servette se veut plus ambitieux à Bâle Les Grenat ont obtenu la victoire au courage contre Saint-Gall. Ils veulent en montrer plus ce dimanche au Parc Saint-Jacques. Daniel Visentini

Alain Geiger a le sourire. Servette, qui vient de battre Saint-Gall, espère s’imposer au Parc Saint-Jacques ce dimanche. Pour mettre fin à 24 ans sans victoire à Bâle. BASTIEN GALLAY/LPS

Un soleil de plomb et près de 34 degrés sont annoncé sur Bâle, ce dimanche. Eh bien c’est justement quand le cagnard sera à son zénith ou presque que le Bâle – Servette au programme se disputera. À 14 h 15, il fera chaud, très chaud, et en plus de l’adversité, c’est bien cette canicule aussi que les deux équipes devront gérer.

Un médecin du sport a déjà affirmé que cela ne faisait pas sens de jouer sous ces températures, qu’il faudrait revoir les horaires pour commencer au mieux à 20 h 30, quand il fait si chaud. La SFL est consciente du problème qui, outre les dangers pour la santé des joueurs, a des conséquences sur la qualité du jeu. Changement d’horaire prévu, au moins pour l’été, dès la saison prochaine?

Différence de moyens

Voilà pour le décor. Pour le reste, il y aura sur le terrain un FC Bâle qui a multiplié les coups lors du mercato, là où Servette n’a presque rien fait (seul un renfort, Pflücke). Deux écoles. Différence de moyens à disposition aussi. Imeri, en partance, n’est plus à disposition d’Alain Geiger, mais le Valaisan reste calme.

«J’ai à disposition plus ou moins le même groupe que contre Saint-Gall, dimanche passé, lance-t-il. Une incertitude concernant Cespedes, avec un souci au genou.»

De la revanche dans l’air

Pas de quoi déstabiliser Geiger. Mais il y a comme un truc qui le dérange, à l’évocation de ce déplacement à Bâle. La dernière fois que Servette s’est rendu au Parc Saint-Jacques, c’était le 13 mars dernier. Défaite 2-0.

«Oui et elle me reste en travers de la gorge, cette défaite, peste l’entraîneur. Il y a eu l’expulsion de Diallo, dès la 29e minute, que je trouvais injuste. Puis encore celle de Clichy en fin de match, pour un deuxième jaune.»

Il y a comme un vent de la revanche dans l’air. Alain Geiger sait bien que Servette n’a plus remporté de match à Bâle depuis 1998, mais il y croit. Bâle a joué jeudi soir en Conference League, y a peut-être laissé des plumes malgré son gros contingent. Alors?

Oser jouer

«Alors il y a toujours un coup à jouer, sourit-il. Ce n’est pas simple. Bâle à domicile, ce n’est pas Bâle à l’extérieur. Mais à nous d’oser, de placer un bloc plus haut dans le terrain que contre Saint-Gall, même si c’est risqué.»

Micha Stevanovic commencera-t-il la rencontre, lui qui était entré peu après l’heure de jeu dimanche passé? «On va voir, dit Geiger. Contre Saint-Gall, c’est lui qui a demandé à commencer sur le banc. Cette fois, il m’a dit qu’il était prêt à débuter. On va encore en discuter.»

Réponse ce dimanche à Bâle.

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.