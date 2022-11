Football – Servette se qualifie dans la douleur Les Grenat ont dû patienter jusqu’aux prolongations pour prendre la mesure de Wohlen (5-2) André Boschetti Wohlen

Servette et Fofana auraient bien pu trébucher face à Wohlen, en Coupe. CYRIL ZINGARO / LPS

Ce huitième de finale de Coupe qui, sur le papier, ne devait être qu’une simple formalité pour Servette ne commençait pas sous les meilleurs auspices pour le grandissime favori. Touché lors de l’échauffement, Cognat venait ajouter son nom à la longue liste d’absents, côté genevois.

Avec un «onze» en grande partie remanié, les Grenat subissaient d’entrée le jeu très agressif et conquérant de Wohlen. Des Argoviens - vainqueurs de la plupart des duels - qui multipliaient les offensives et les occasions face à des adversaires dépassés. Et la seule petite longueur d’avance que comptait le pensionnaire de 1re ligue à la pause le récompensait très mal d’une suprématie totale durant une première demi-heure à sens unique.



Sur le seul but argovien, le jeune (17 ans) Alessandro Vogt se jouait du tout aussi jeune Diogo Monteiro pour tromper Omeragic au premier poteau (12e). Non content de mener au score, Wohlen aurait pu, et dû, accentuer son avance si Seferi - seul face à Omeragic - Golaj et l’intenable Tayey avaient fait preuve d’un peu plus de lucidité au moment d’effectuer le dernier geste.

Puis, surtout, lorsque, peu avant la demi-heure, une passe en retrait de Rodelin était mal jaugée par le malheureux Monteiro qui commettait l’irréparable sur Aliu. Un penalty logique que Seferi expédiait sur le poteau (28e). Un petit miracle qui avait au moins le don de réveiller quelque peu Servette. Seul Genevois à mériter la moyenne, Rodelin inquiétait ensuite par deux fois Syntnykov (34e et 43e).



Wohlen dans le dur physiquement

Face à un FC Wohlen émoussé physiquement après les énormes efforts consentis jusque-là, Servette allait monopoliser le ballon dès l’entame de la seconde mi-temps. Puis, dès l’heure de jeu, enfin réussir à mettre une vraie pression sur Wohlen pour inquiéter à plusieurs reprises (64e, 66e et 67e) l’excellent Syntnykov qui réussissait toutefois à garder sa cage inviolée. Jusqu’au moment où Fofana trouvait l’égalisation sur un somptueux coup franc (76e).



À nouveau héroïque face à Pflücke (sauvetage sur sa ligne/86e), le gardien ukrainien Syntnykov devait toutefois céder sa place à son compatriote Parshykov lors des arrêts de jeu. Un changement déterminant puisqu’il s’inclinait d’entrée lors des prolongations sur une frappe a priori anodine de Cespedes. Un avantage que Servette accentuait encore face à un adversaire résigné pour arracher sa qualification pour les quarts de finale.



Afficher plus Arbitre: M. Bieri.

Buts: 12e Vogt 1-0, 76e Fofana 1-1, 93e Cespedes 1-2, 101e Kutesa 1-3, 105e Pflücke 1-4, 109e Pfister 2-4, 117e Dias Patricio 2-5.

Wohlen: Syntnykov (90e+2 Parshikov); Golaj, Pnishi, Kozlenko, Nitaj; Kursun; Aliu (98e Oussadit), Sadik (59e Quintas), Seferi (90e+2 Pfister), Tayey (90e+2 Romano); Vogt (69e Chatar).

Servette: Omeragic; Bauer (64e Touati), Monteiro (46e Vouilloz), Souaré, Baron; Cespedes, Diba (64e Magnin); Rodelin (110e Camara), Pflücke, Kutesa (106e Douline); Fofana (95e Dias Patricio). Avertissements: 27e Monteiro, 56e Souaré, 67e Syntnykov, 68e Vouilloz, 93e Fofana, 96e Kozlenko.

Notes: Servette sans Antunes, Bedia, Behrami, Crivelli, Diallo, Severin, Valls (blessés), Frick, Clichy ni Stevanovic (ménagés). Cognat se blesse lors de l’échauffement. 28e Seferi manque un penalty.



André Boschetti est journaliste au Sport Center depuis janvier 2018. Auparavant il a été durant 16 ans à la rédaction sportive de 24 heures. Intéressé par tous les sports, il s'occupe principalement de football depuis quatre ans. Plus d'infos

