Reprise bouleversée – Servette s’adapte au jour le jour

Depuis mardi et la décision d’annulation du camp de préparation en Algarve, les Servettiens doivent trouver des solutions de rechange. Pour commencer, ils doivent gérer la situation. Plusieurs joueurs sont positifs au Covid (variant Omicron). Il faut aussi dénicher des matches amicaux pour remplacer ceux qui étaient prévus au Portugal. Bref, comme tous les clubs, les Grenat naviguent à vue.

Pour avoir un aperçu le plus clair possible de la situation sanitaire dans le groupe, les joueurs sont testés chaque jour avant l’entraînement. «Des tests antigéniques, explique le team manager, Lionel Pizzinat. Ce jeudi, un joueur de plus a été positif.»