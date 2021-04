FOOTBALL – Servette s’accroche à son costume de dauphin Les Genevois, auteurs d’une victoire solide dimanche à Zurich (1-2), en profitent pour reprendre la deuxième place de Super League, égarée la veille. Simon Meier

À peine entré en jeu, Imeri a permis à Servette de faire le break en inscrivant le 2-0 à la 69e minute. Eric Lafargue

Dans le football, il y a des bêtes noires et des adversaires qu’on voit tout en rose. Pour le Servette FC, Zurich appartient clairement à la seconde catégorie, cette saison. Les Genevois, jolis vainqueurs dimanche après-midi au Letzigrund (1-2), ont remporté leur quatrième - et dernier - succès de l’exercice face au FCZ, la seule équipe du pays à ne pas leur avoir chipé le moindre point. Cette victoire est d’autant plus agréable qu’elle permet aux Grenat de retrouver «leur» place de dauphin des Young Boys au classement de Super League - Lugano et Bâle étaient passés devant, samedi soir.