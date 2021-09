Football – Servette réussit un récital contre Saint-Gall Face à des Brodeurs réduits à dix dès la 2e minute suite à l’expulsion de Guillemenot, les Genevois ont su pleinement profiter de l’aubaine. André Boschetti Genève

La joie des Servettiens après le 2-0. Eric Lafargue

Servette s’est fait plaisir, dimanche, en remportant, déjà, sa troisième victoire de la saison. Et pour ne pas faire les choses à moitié, il a aussi réjoui son public en disposant très facilement de sa bête noire, le FC Saint-Gall.

Un duel a priori très incertain qui a pourtant très vite tourné en la faveur des Genevois. Après moins de deux minutes de jeu, Guillemenot commettait une vilaine faute sur Sasso. Après consultation de la VAR, M. Horisberger expulsait l’attaquant… genevois de Saint-Gall qui quittait la pelouse en larmes.

Un fait de jeu dont allait tout de suite parfaitement profiter Servette grâce à ses deux latéraux. Clichy ouvrait d’abord la marque d’une superbe reprise de volée, légèrement déviée par Diakité, sur un corner de Valls (7e), puis Sauthier, bien servi en retrait par Stevanovic, doublait la mise d’une jolie frappe croisée (14e).

Un avantage déjà confortable au vu des circonstances que les Genevois allaient encore rapidement aggraver par Cognat (18e) et Rouiller (26e). Sonné, Saint-Gall tentait bien de réagir mais il lui fallait une petite incompréhension entre Frick et Rouiller pour que Youan parvienne à réduire le score dans le but vide (36e).

But d’un défenseur

La suite a été moins spectaculaire malgré la volonté de Servette de corser un peu plus l’addition et celle de son courageux adversaire de d’abord chercher à limiter les dégâts et, quand l’occasion se présentait, de tenter de donner au score des allures plus acceptables.

Et finalement, pour bien montrer l’importance des défenseurs servettiens dans cette victoire, c’était Rouiller qui inscrivait un cinquième but, de la tête sur un corner botté par Cespedes (71e).

Servette - Saint-Gall 5-1 (4-1) Afficher plus Stade de Genève. 7065 spectateurs. Arbitre: M. Horisberger. Buts: 7e Clichy 1-0, 14e Sauthier 2-0, 18e Cognat 3-0, 26e Rouiller 4-0, 36e Youan 4-1, 71e Rouiller 5-1. Servette: Frick; Sauthier, Rouiller, Sasso, Clichy (79e Vouilloz); Cognat (82e Douline), Cespedes (82e Nyakossi), Valls; Stevanovic (69e Imeri), Kyei, Antunes (46e Schalk). Saint-Gall: Zigi; Lüchinger (65e Cabral), Stillhart, Fazliji, Kempter (46e Traoré); Diakité; Görtler, Ruiz (76e Münst), Youan (46e Besio); Schubert (46e Duah), Guillemenot. Notes: Servette sans Deana, Oberlin, Fofana, Pédat ni Rodelin (blessés). Saint-Gall sans Kräuchi, Babic, Stergiou ni Schmidt (blessés). 57e Frappe de Schalk sur le poteau. Avertissement: 26e Zigi. Expulsion: 3e Guillemenot.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.