Football – Servette retrouve son jeu et gifle Zurich Quatre jours après la claque reçue à berne contre YB, les Genevois ont fait plaisir à leurs fans en écrasant le FCZ 4-0. Yves Desplands

La joie des Servettiens après l’ouverture de la marque par Chris Bedia. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Servette n’a pas manqué ses retrouvailles avec son public, mercredi soir contre Zurich (4-0). Avant le match, la question était sur toutes les lèvres au Stade de Genève: quelle va être la réaction des Genevois après le 6-1 encaissé quatre jours plus tôt à Berne contre Young Boys. La réponse ne s’est pas fait attendre, elle est venue des pieds de Chris Bedia, après une minute de jeu seulement. L’attaquant ivoirien a trompé du pied gauche le gardien zurichois Yanick Brecher et a placé les siens devant. Servette semblait relancé.

Cette impression s’est confirmée au fil des minutes, les hommes d’Alain Geiger tentant plus devant les buts adverses que les Zurichois. Et la libération est venue à la 38e minute quand Patrick Pflücke a profité d’un assist de Derek Kutesa pour inscrire le deuxième but servettien.

Après quatre rencontres sans victoire, les Genevois devaient retrouver la joie de gagner et cette rencontre a peut-être servi de détonateur. On en veut pour preuve les 25 tirs au but des Servettiens (contre 7 tentatives zurichoises). Une volonté de bien faire devant la cage adverse qui a été récompensée. D’abord à la 54e minute, quand Chris Bedia a marqué son deuxième but de la soirée, sur la deuxième passe décisive de Derek Kutesa, et à la 85e, lorsque Hussayn Touati a planté le quatrième, assisté par Kevin Mbabu.

Ces trois points permettent au SFC de reprendre la deuxième place du classement à Lucerne qui jouera jeudi contre Winterthour (20h.30). Ils empêchent aussi Young Boys de fêter le titre avant dimanche lors de la rencontre face à Lucerne (16h.30).

Dans l’autre rencontre de ce mercredi soir, Saint-Gall s’est incliné contre Lugano 1-2. Avant la fin de cette 30e journée, les Tessinois sont troisièmes, à une longueur de Servette, et les Brodeurs sixièmes.

Afficher plus Stade de Genève, 4818 spectateurs. Arbitre: A. Dudic. Buts: 1re Bedia 1-0; 38e Pflücke 2-0; 54e Bedia 3-0; 85e Touati 4-0. Servette: Frick; Mbabu, Rouiller, Vouilloz, Baron; Cognat (61e Diba Lele), Clichy; Stevanovic (82e Fofana), Kutesa (61e Antunes), Pflücke (46e Touati); Bedia (46e Rodelin). Zurich: Brecher; Omeragic, Kryeziu, Aliti; Conde (42e Selnaes); Hodza, Matthew, Krasniqi (61e Hornschuh), Guerrero (76e Kamberi); Marchesano (42e Simic), Okita (61e Rohner). Avertissement: 43e Aliti (antijeu).

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.