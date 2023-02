Football – Servette retrouve le sourire face à Grasshopper Le Servette FC a mis fin à une série de dix matches sans victoire, samedi, grâce à sa victoire 2-1 contre Grasshopper. Robin Godinat

Chris Bedia et les Grenats remontent provisoirement à la deuxième place grâce à leur victoire face aux Zurichois. GABRIEL MONNET / GALLAYPHOTO

La dernière victoire des Genevois en Super League remontait au 20 octobre 2022, et c’était face à… Grasshopper ! La boucle s’est bouclée, samedi soir à la Praille, et un doublé de Chris Bedia a remis Servette sur la voie de la victoire. Retour provisoire à la deuxième place du classement pour les Grenats.

Le parcours vers la victoire ne fût pas sans encombre pour les Genevois. En effet, les hommes de Alain Geiger se sont fait peur, et ce dès la 7e minute suite à deux pertes de balles proches des buts, laissant place à des situations dangereuses mal négociées par GC. La première occasion des Genevois survient à la 20e Stevanovic, lancée en profondeur, offre un centre de qualité en direction de Pflüze, qui manque son tir. Les Sauterelles ont immédiatement réagi avec un magnifique tir venant taper le poteau droit.

C’est après une demi-heure de jeu que les supporters servettiens ont pu célébrer une ouverture du score globalement méritée. L’attaquant français Chris Bedia a vu son but lui être offert sur un plateau suite à une offrande signée Patrick Pflüze, au point qu’il n’avait qu’à contrôler le ballon pour qu’il finisse au fond des filets. L’Allemand, souvent critiquable ces dernières semaines, s’est à nouveau illustré à la 44e avec un coup franc bien travaillé finissant proche des cages adverses.

Si le résultat était en faveur des Genevois à la pause, les plus sceptiques pouvaient reprocher un manque d’intensité lors des moments de flottement adverse ainsi que quelques erreurs de concentration qui auraient pu coûter cher. C’est peut-être ce doute qui a poussé Alain Geiger à remplacer Gaël Clichy par Anthony Baron au retour des vestiaires.

Après un début de première mi-temps un peu mou, il fallait visiblement un électrochoc pour que les Servettiens se réveillent. Et c’est la Var qui a sonné l‘alarme, à la 55e minute. Après un corner tiré par les Zurichois, une main de Rouiller, déjà coupable de quelques erreurs défensives en première période, a été signalée dans la surface de réparation. Aucun débat possible et une égalisation signée Dadashov grâce à un penalty particulièrement bien tiré. Manifestement, c’est ce dont avaient besoin les Grenats pour retrouver leur jeu. À peine deux minutes plus tard, Chris Bedia surgit de la pénombre et fait parler son instinct de buteur pour inscrire le 2-1.

Ce deuxième goal a eu l’effet d’un coup de massue pour Grasshopper, dont les hommes d’Alain Geiger ont profité pour se procurer de belles occasions, notamment une reprise acrobatique manquée de Pflüze (encore lui) ainsi qu’une jolie frappe contrée de Douline qui aurait pu récompenser son match remarquable. Les Zurichois n’ont pas su réagir et ont disparu petit à petit jusqu’au coup de sifflet final. Le début d’une nouvelle série pour Servette ?



Servette - Grasshopper 2-1 (1-0) Afficher plus Stade de Genève, 5014 spectateurs. Arbitre: Lukas Fähndrich. Buts: 30e Bédia 1-0, 57e Dadashov sp 1-1, 59e Bedia 2-1. Servette: Frick; Diallo (90e+2 Vouilloz), Rouiller, Severin, Clichy (45e Baron); Cognat, Douline, Antunes (81e Valls); Stevanovic, Bedia (68e Rodelin), Pflücke (68e Crivelli). Entraîneur: Alain Geiger. Grasshopper: Moreira; Nadjack (88e Margreitter), Seko, Ribeiro (45e Loosli), Schmid; Kawabe (80e Herc), Ndenge, Abrashi (70e Morandi); Pusic (70e Schettine), Dadashov, de Carvalho. Entraîneur: Giorgio Contini. Avertissements: 18e Ribeiro, 45e Diallo, 71e Schettine, 77e Ndenge, 90e+1 Rouiller. Notes: Servette sans Cespedes (suspendu), Fofana (blessé); Grasshopper sans Bolla (suspendu), Hara, Momoh, Shabani (blessé).



