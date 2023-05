À un match du bonheur – Servette ressort de la mêlée avec un matelas de huit points Les Grenat, vainqueurs de Langon en quart de finale aller de Fédérale 1 (35-27), viseront dimanche prochain une neuvième ascension en autant d’années d’existence. Simon Meier

Lucas Chouvet a inscrit 25 des 35 points de son équipe, dimanche au Stade de Genève. «On peut le remercier», a volontiers admis son coach, Clément Fromont. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

On appelle ça une belle empoignade et on ne fait pas seulement allusion aux échauffourées qui ont éclaté peu avant l’heure de jeu. Le Servette RG et son hôte du jour, le Stade langonnais, n’avaient pas attendu ça pour se rendre coup pour coup au fil d’une partie débridée, incapable de tenir en place. Les Grenat ont fini par l’emporter de huit points (35-27) et seul le match retour de dimanche prochain en Gironde dira si ce matelas est assez épais.