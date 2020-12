Football – Servette repart de Zurich avec une victoire méritée Maître du jeu, le visiteur grenat a largement dominé Zurich mais a longtemps buté à la conclusion. La délivrance est venue de Cognat (0-1). Nicolas Jacquier, Zurich

Cognat a libéré les Servettiens à cinq minutes du terme de la rencontre. Eric Lafargue

Avec l’enchaînement des matches et la répétition des efforts, la liste des blessés ne cesse de s’allonger. Servette peut en témoigner lui qui, au moment de prendre la route du Letzigrund, a dû se priver de plusieurs titulaires. Victime d’une pointe à la cuisse jeudi soir contre Sion, Alex Schalk a ainsi rejoint Sasso, Henchoz, Imeri, Kone et Stevanovic dans le clan des éclopés.

Mais une autre (mauvaise) surprise allait encore s’ajouter, avec l’absence, plus inattendue, de Steve Rouiller, le patron de la défense, qu’Alain Geiger a bien dû se résoudre à laisser souffler. Après avoir systématiquement tout joué depuis cet été, Rouiller, jamais suspendu ni remplacé, a cette fois-ci été ménagé, le Valaisan ayant aligné douze matches de championnat et deux de Ligue Europa. C’est bien simple: en tenant compte de la fin de l’exercice passé, l’homme n’avait plus quitté le terrain depuis le 12 juillet, soit 1800 minutes de temps de jeu accumulées sans interruption.

Cespedes pour sa part suspendu, il a donc fallu composer avec tout cela pour dégager une équipe, forcément passablement remaniée, au coup d’envoi, alors que sur le banc prenaient place plusieurs espoirs, dont le très jeune Diogo Monteiro (15 ans).

Fans fâchés

La première mi-temps? Servette en fut déjà l’unique animateur, ce qui devait provoquer la colère de la vingtaine de fans zurichois agglutinés derrière les grillages, à l’extérieur du stade, avec vue plongeante sur la maîtrise collective des visiteurs. Après une première occasion (20e, reprise de Sauthier contrée par un dos adverse), Servette put croire au but à la demi-heure mais Kyei, surgissant au premier poteau sur un service de Diallo pour placer une déviation acrobatique, ne faisait trembler que le petit filet. Le même Kyei, pourtant seul à la réception d’un corner, ne parvenait pas à cadrer sa tête (41e).

Relayant Antunes (encore un blessé…), Fofana pouvait ensuite s’ouvrir deux fois le chemin du but mais ne parvenait pas à régler la hausse. Alors que Zurich n’avait rien montré jusque-là, les joueurs de Rizzo allaient se procurer leur seule occasion quand Tosin, échappé dans la profondeur, pouvait effacer Frick sans parvenir à redresser suffisamment son essai. Il ne manquait alors à ce Servette plaisant (11 tirs à 2 à la pause) qu’un but pour traduire ce qu’avait été sa riche domination.

De la qualité

Sans doute sermonnés par Rizzo, les Zurichois allaient revenir des vestiaires avec d’autres intentions, essayer enfin de mettre le pied sur le ballon. Moins à sens unique, le match s’équilibra un tantinet, Servette s’exprimant davantage en contres. Sur l’un d’eux, le très remuant Clichy trouvait Valls, dont la tête était captée trop facilement par Brecher pour ce qui devait être son premier arrêt de l’après-midi (61e). Un quart d’heure plus tard, le gardien zurichois devait s’envoler pour détourner un essai de Cognat. Il fallait un Frick attentif, détournant du bout des doigts une frappe croisée de Kramer, pour empêcher Zurich de signer ce qui se serait apparenté à un hold-up parfait.

Mais Servette allait finir par être récompensé de ses efforts lorsque Cognat pouvait dévier une frappe de Diallo (85e, 0-1) sans que la VAR n’intervienne pour siffler le hors-jeu réclamé par les Zurichois. Ne reniant jamais ses principes, le visiteur y aura peut-être mis du temps mais sa victoire s’avère plus que méritée au vu de la qualité du jeu qu’il a proposée.