Football – Servette renverse Young Boys après la pause Les Grenat, menés au score, rejaillissent de nulle part, au courage, pour s’imposer face aux Bernois 2-1. Idéal avant la demi-finale de Coupe mercredi contre Lugano. Daniel Visentini Genève

Chris Bédia (No 29) et Patrick Pflücke (à droite) ont permis à Servette de faire tomber le leader à La Praille. Bastien Gallay

Curiosité du sentiment. Un Servette habité d'intentions nobles, l’idée d’imposer ce qu’il a déjà su faire face à cet YB futur champion, mais un élan qui s’étouffe trop vite devant la domination bernoise. Un but pour sanctionner les problèmes rencontrés mais, après la pause, un autre Servette. Plus juste, plus dans l’intensité, plus dangereux. Et la curiosité qui s’installe à nouveau, en creux, avec un YB qui recule, qui s’égare jusqu’à tout perdre: sa cohésion, le succès promis avant la mi-temps. C’est la deuxième défaite de la saison seulement pour les Bernois. Cela situe la performance réalisée par Servette, son dauphin, même s’il l’est toujours à distance respectable.

En première période, tout était pourtant compliqué pour Servette. Face à cette puissance adverse, le geste doit être juste en permanence. Ce ne fut pas le cas chez les Grenat: du déchet technique, des imprécisions dans le placement, la promesse bernoise des difficultés à venir.

Frick sauvé par ses montants

C’est souvent sur le flanc gauche servettien que les soucis se sont matérialisés. Kutesa, en voulant chercher la profondeur que Servette ne trouvait que rarement, laissait un trou dans lequel les Bernois se sont engouffrés. C’est le premier but. Un débordement de Blum, qui centre comme une fleur pour Nsame. À six mètres, l’ex-Servettien profitait du marquage déficient de Vouilloz pour placer sa tête près du premier poteau. Pas même une occasion nette, juste une conséquence de la pression constante que Young Boys fait peser.

Cette pesanteur est restée comme un caillou dans les pieds grenat. YB a touché deux fois le poteau gauche de Frick. Il y a eu une tête d’Ugrinic de peu à côté. Le même Ugrinic, juste après la pause a même offert un but à Monteiro, seul devant le portier grenat. Il aura fallu la conjugaison d’un manque de justesse à la finition du Bernois et le sauvetage de Frick pour que l’espoir renaisse. Le déclic en fait.

Pflücke buteur providentiel

Servette était enfin plus léger. Moins compact, YB laissait des espaces. Plus hargneux, Servette voulait s’en emparer. Alain Geiger a donné de la fraîcheur à ces idées en lançant Touati, Pflücke et Valls. C’est Touati, d’une déviation géniale qui a trouvé Bédia pour une conclusion de buteur. Ce Young Boys qui aurait pu doubler la mise avant était soudainement moins serein.

Alors c’est Stevanovic, puis Bédia, qui ont vu leurs tentatives contrées. La dernière était juste déviée sur le côté: là où se trouvait Pflücke, seul, face à la cage vide, pour le but de la victoire. Alain Geiger ne sera plus l’entraîneur de Servette la saison prochaine, mais on peut lui faire confiance pour terminer en beauté. Et cette victoire sur YB, pour préparer la demi-finale de Coupe de mercredi soir face à Lugano, ne pouvait pas mieux tomber pour lui et les siens.

Servette - Young Boys 2-1 (0-1) Afficher plus Stade de Genève, 9189 spectateurs. Arbitre: L. Cibelli. Buts: 25e Nsame 0-1; 70e Bédia 1-1; 84e Pflücke 2-1. Servette: Frick; Mbabu, Vouilloz, Severin, Clichy; Cognat (81e Lele Diba), Cespedes (62e Valls); Stevanovic, Antunes (62e Pflücke), Kutesa (62e Touati); Bédia (87e Rodelin). Young Boys: Racioppi; Blum, Amenda, Zesiger, Maceiras (66e Chaiwa); Fassnacht, Lauper (87e Imeri), Rieder (66e Niasse), Ugrinic; Nsame (66e Itten), Monteiro (75e Elia), 82e Blum (antijeu). Avertissements: 13e Rieder (jeu dur), 34e Antunes (jeu dur), 53e Nsame (jeu dur), 56e Cespedes (jeu dur), 67e Amenda (antijeu), 71e Monteiro (jeu dur).

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.