L’interview du président – «Servette réduit ses charges en gardant ses priorités» Avant Sion-Servette, dimanche, Pascal Besnard fait le point sur son club. Il parle de la gouvernance, des jeunes, du centre de formation. Daniel Visentini

Pascal Besnard est là pour construire l’avenir durable de Servette. Le président fait le point sur le présent et évoque le futur du club. ERIC LAFARGUE

Habitué par prudence à prévoir le pire depuis plusieurs mois, Pascal Besnard goûte au meilleur avec une sagesse de circonstance. «Son» Servette FC est deuxième du classement, c’est vrai, il y a là un bonheur qui se dessine, mais le président en mesure toute la fragilité.

Pascal Besnard est là depuis à peine plus d’un an, il a connu le Covid-19, un championnat à l’arrêt, les semaines anglaises à l’envi, les matches sans spectateurs, les incertitudes, les difficultés financières, les mesures à prendre. Il a appris le sens de la nuance et du temps long.