Football – Un Servette extraordinaire élimine Genk Les Grenat, à dix dès la 5e minute, ont réussi un fabuleux exploit mercredi soir en Belgique. Ils se sont imposés aux tirs au but et toucheront le jackpot. Daniel Visentini

Les Genevois peuvent savourer. Au vu des circonstances, c’est un véritable exploit qu’ils ont réussi en Belgique, mercredi soir. IMAGO/Belga

Être réduit à dix dès les premières secondes du match (vilaine et stupide faute de Crivelli, explulsé), être mené au score deux fois par Genk, être capable deux fois de revenir pour égaliser, perdre au passage Frick, blessé, et peut-être Antunes aussi: l’histoire belge de Servette avait mal commencé, mais à ce destin trouble, les Grenat ont opposé un courage exemplaire, incroyable. Jusqu’à pousser Genk dans les prolongations. Jusqu’aux tirs au but. Jusqu’à se qualifier pour le troisième tour éliminatoire de la Ligue des champions. Dingue!

Ronny Rodelin n’a pas manqué son tir au but. IMAGO/Belga

Un chèque d’au moins 3,5 millions

Le parcours de Servette dans les qualifications pour la Ligue des champions se poursuit donc au troisième tour, ce sera dès jeudi prochain à Glasgow, face aux Rangers. Surtout: avec ce succès, les Grenat sont assurés de toucher le jackpot, au minimum, des qualifications pour les phases de groupe de l’Europa League, puisque c’est le minimum prévu même en cas d’élimination face aux Rangers. Ce sera 3,5 millions assurés. Et plus si entente, avec près de 600 000 francs par victoire ou 200 000 francs pour un nul. À moins bien sûr que Servette ne parvienne aux poules de la Ligue des champions; là ils toucheraient 15 millions d’emblée…

En Belgique, le match avait à peine débuté que le ciel tombait donc déjà sur la tête de Servette avec l’expulsion d’Enzo Crivelli. Une vilaine faute du Français qui lui valait d’abord un jaune, avant que la VAR n’intervienne: Crivelli avait fracassé la cheville de Heynen (qui sortira sur une civière), le jaune se transformait logiquement en rouge. Geste non maîtrisé et dangereux, conséquence immédiate.

Crivelli s’est fait exclure dès la 5e minute de jeu. IMAGO/Panoramic International

Servette mené avant la demi-heure

Et double même, quand, à la 28e minute, Trésor transformait un penalty pour une faute de Mazikou (à la peine sur son côté) sur Munoz. Servette était au fond du trou, loin de ses espoirs fous. Mais ce Servette-là a un cœur gros comme ça. Alors ils ont relevé la tête, égalisé une première fois (coup franc de Cognat dévié dans le mur par Arokodare).

Genk avait repris l’avantage dès la 51e minute, en puissance, par Arokodare? Cognat lançait une rupture, trouvait Antunes - quel match! - qui servait Bedia pour le 2-2.

Tout s’est joué au mental et au courage. Vouilloz, admirable en latéral droit, a sauvé sur la ligne, il y a eu des scènes folles, avec un Mall (qui avait remplacé Frick à la 59e) impérial. Il y a tout eu, une fois, dix fois, mille fois. Et il y eut ce bonheur inouï, au bout de cette épopée. Chapeau Servette.



Cegeka Arena, 16’280 spectateurs. Arbitre: N. Simovic (SRB). Buts: 28e Trésor (penalty) 1-0; 36e Cognat 1-1; 51e Arokodare 2-1; 63e Bedia 2-2. Tirs au but: Touati 0-1; Hrosovsky rate; Guillemenot 0-2; Cuesta 1-2; Severin 1-3; Arokodare rate; Rodelin 1-4. Genk: Vandevoordt; Munoz, McKenzie, Cuesta, Kayembe; Hrosovsky, El Khannous (69e Ait El Hadj), Heynen (8e Galarza, 106e Ouattara); Paintsil (106e Baah), Arokodare, Trésor (69e Fadera). Servette: Frick (59e Mall); Vouilloz (119e Rodelin), Rouiller, Severin, Mazikou; Antunes (75e Guillemenot), Cognat (106e Ondoua), Douline, Kutesa (75e Fofana); Bedia (86e Touati), Crivelli. Avertissements: 40e Douline (antijeu), 43e Bedia (réclamation), 69e Trésor (jeu dangereux), 84e Severin (réclamation), 89e Rouiller (antijeu), 95e Cognat (jeu dur), Vrancken, entraîneur Genk, (réclamation), 104e Paintsil (altercation), 109e Vouilloz (jeu dur). Expulsion: 5e Crivelli (rouge direct pour jeu dur à la 3e)



