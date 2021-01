Pas de vainqueur dans le derby – Servette rate le coche avant d’éviter le pire Après un cadeau offert à Lausanne, les Grenat dominent, égalisent et frôlent à la fois la victoire et la défaite (penalty arrêté par Frick à la dernière seconde). Daniel Visentini

Match nul 1-1 entre Servette et Lausanne, Stevanovic et Jenz le montrent. Mais il aura fallu un penalty arrêté par Frick à la dernière seconde pour valider la parité. ERIC LAFARGUE

Entre toutes les tentations, ne pas choisir. Aucune n’est bonne, toutes relèvent de la facilité. Servette a dominé Lausanne et méritait les trois points? Vrai, mais en surface seulement. Le penalty de la 95e, brillamment détourné par Frick, dit un bonheur grenat d’avoir évité la défaite et invite à se contenter d’un point? Trop simple. Pour un premier match après la quarantaine, les Servettiens ont répondu présent? Oui, mais aussi non. Le derby bouclé sur un 1-1 bizarre laisse bien des nuances apparaître, les choses se dessinent par-delà les évidences.