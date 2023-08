Football – Servette – Rangers se jouera à guichets fermés Le match retour du troisième tour qualificatif de la Ligue des champions entre les Grenat et les Écossais se disputera, le mardi 15 août, devant des tribunes combles. Chris Geiger

L’ambiance avait déjà été belle pour la rencontre entre Servette et Genk, le 25 juillet dernier. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Une affluence record était annoncée vendredi pour le match retour du troisième tour qualificatif de la Ligue des champions entre Servette et les Rangers. Moins de 24 heures plus tard, l’information s’est plus que confirmée puisqu’il ne reste plus aucun billet en vente pour cette rencontre de gala.

L’engouement au bout du lac est énorme autour du club grenat, qui a renforcé sa cote de popularité mercredi à Genk en se dépouillant pour arracher sa qualification contre vents et marées. À tel point que tous les tickets pour le duel contre la formation écossaise, agendée au mardi 15 août prochain, ont trouvé preneur en moins de 48 heures, a annoncé samedi matin l’institution genevoise.

La formation de René Weiler, qui se déplace ce samedi (18h) à la Pontaise pour affronter le néo-promu Stade Lausanne Ouchy dans le cadre de la 3e journée du championnat de Super League, va déjà connaître une folle atmosphère mercredi à Glasgow, lors de la manche aller, dans le mythique Ibrox Stadium.

Une semaine plus tard, le Stade de Genève affichera donc complet pour la deuxième fois de son histoire seulement pour une rencontre du SFC, 20 ans après le match d’inauguration contre Young Boys (16 mars 2003). À la nuance près qu’à l’époque, de nombreux billets avaient été offerts. Ce ne sera pas le cas dans une dizaine de jours, où une marée grenat est attendue. Avec, au milieu, quelque 2000 fans écossais qui tenteront de se faire entendre. L’ambiance promet d’être à la hauteur de ce rendez-vous historique.

Chris Geiger a étudié à l'Université de Neuchâtel, où il a décroché son Bachelor en Lettres et sciences humaines. Après avoir transité par plusieurs rédactions de Suisse romande, dont celle de blue Sports, il a rejoint l'agence Sport-Center en octobre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Plus d'infos @christogeiger

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.