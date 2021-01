Météo clémente – Servette profite du soleil genevois Le club grenat bénéficie de conditions d’entraînement favorables pour préparer la reprise. Premier test ce samedi contre GC. Nicolas Jacquier

Théo Valls et le Servette FC se préparent à affronter un calendrier de folie. Eric Lafargue

Voici douze mois, Servette avait quitté les frimas helvétiques pour préparer la reprise à Vilamoura, sous le soleil de l’Algarve. Rien de tel une année plus tard, où pour d’évidentes raisons liées aux restrictions de voyage imposées par le Covid, le club grenat, à l’instar de tous les clubs de Swiss Football League, a renoncé au traditionnel camp d’entraînement.

Qu’à cela ne tienne, la météo genevoise s’avère pour l’heure plus clémente que prévu à cette période, ce dont ne va pas se plaindre Alain Geiger. «On n’a pas de neige et les terrains ne sont pas gelés. On a même eu droit au soleil, tout le monde avait le sourire.» En ce début d’année, Servette alterne entre Balexert et les Cherpines, à Plan-les-Ouates.

À quinze jours de la reprise contre Saint-Gall, l’accent est porté sur la conservation des acquis. «Tout se fait avec et autour du ballon, qui est la pièce principale du puzzle.» Terminées les interminables séances de préparation physique qu’avait connues le coach durant sa carrière de joueur. «Avec Sion, se souvient Geiger, on devait aligner les tours du lac de Montorge, sur des chemins gelés.»

«Il faudra continuer à faire tourner. En jouant toujours avec les mêmes, on risque d’exploser.» Alain Geiger, coach du Servette FC

Ici, l’objectif n’est pas de «tuer les gars avant même le championnat». Jusqu’en mai, les Grenat pourraient enchaîner 26 matches s’ils allaient au bout de leur parcours en Coupe. «Ce calendrier, c’est de la folie. On recommence avec deux semaines anglaises. Personne ne connaît ça… Il faudra continuer à faire tourner. En jouant toujours avec les mêmes, on risque d’exploser.»

Servette disputera ce samedi (15 h) un premier test amical à huis clos contre Grasshopper, dans un lieu gardé secret, situé à mi-chemin entre Genève et Zurich. Son mercato, lui, devrait rester au point mort. «Il est prévu de ne rien faire, confirme Geiger. Si vous n’ouvrez pas la porte aux jeunes, à quoi sert la formation?»