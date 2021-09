Coup dur pour le joueur et pour Servette – Servette privé de Cognat plusieurs semaines Blessé à la cheville mardi soir à Zurich, Timothé Cognat va manquer aux Grenat. Stevanovic, lui, devrait pouvoir jouer contre Lausanne, samedi soir. Daniel Visentini

Timothé Cognat fait la grimace, c’était mardi soir à Zurich. Les examens sont sans appel. Sa cheville touché nécessite plusieurs semaines de repos. ERIC LAFARGUE

Il a quitté le terrain peu avant le quart d’heure à Zurich, mardi soir, boitant bas. Touché à la cheville, Timothé Cognat sera indisponible plusieurs semaines pour Servette. C’est la tuile pour le joueur et le club grenat, à la veille du derby contre Lausanne, ce samedi au Stade de Genève (20 h 30).

Cognat, qui se montrait de plus en plus décisif et efficace devant le but, va laisser un grand vide au milieu de terrain, qu’il faudra combler. Le coup reçu à Zurich ne semble pas avoir posé un problème ligamentaire, mais une très forte contusion qui suppose un temps de repos adapté.

En revanche, alors qu’il était absent contre le FCZ, Micha Stevanovic, lui, devrait être de retour pour défier le LS. Ce jeudi, il s’est entraîné sur le terrain, avec l’équipe. «Oui, je pense que c’est OK pour samedi», disait Alain Geiger, heureux de récupérer son ailier droit.

À l’entraîneur de trouver la solution pour faire sans Cognat samedi soir.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.