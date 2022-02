Football – Servette prend l’eau à Saint-Gall Privé du patron de sa défense, Vincent Sasso, Servette a été trop lourdement battu par Saint-Gall au vu de la physionomie du match (1-5). Ruben Steiger

Miroslav Stevanovic et ses coéquipiers ont concédé une lourde défaite à Saint-Gall. keystone-sda.ch

Il ne fallait pas arriver en retard au Kybunpark, tant les 20 premières minutes de ce match ont été animées. Avec deux équipes résolument tournées vers l’offensive, la suite de la rencontre a été plaisante à suivre pour les 12’960 spectateurs présents.

Tout avait bien commencé pourtant pour les hommes d’Alain Geiger. Titulaire pour la première fois depuis le 7 novembre, Alex Schalk a profité d’une belle percée d’Antunes pour ouvrir le score à la 2e minute et inscrire son premier but de la saison. L’attaquant hollandais a été remuant en se créant des occasions et en servant de point d’appui. Malheureusement pour les Servettiens, leur avantage n’a pas tenu longtemps. À la 4e minute, Victor Ruiz a pu égaliser sur une frappe similaire à celle de Schalk à la suite d’une belle remise de Guillemenot.

Largesses défensives

Privé du patron habituel de sa défense, Vincent Sasso, Servette a commis quelques grosses erreurs défensives qu’il a payées cash. Ce fut le cas à la 10e minute lorsque Théo Valls a remis le ballon directement à Görtler, qui a pu un offrir un goal facile à Guillemenot. Dans le camp adverse, la friabilité et les approximations défensives étaient également présentes mais Servette n’a pas réussi à en profiter, notamment à cause d’un Zigi décisif face à Stevanovic à la 19e.

Expulsé après trois minutes lors de la première confrontation de la saison entre les deux équipes, Guillemenot a vécu un match quasiment parfait contre son club formateur puisqu’il a inscrit un doublé à la 30e minute. Malgré le score, Servette a été mal payé dans cette première période. Les Grenat ont eu de nombreuses occasions et auraient pu bénéficier d’un penalty à la 39e au terme d’une scène qui prêtera à discussion.

Saint-Gall efficace à la finition

Au retour du vestiaire, la partie s’est quelque peu calmée et il a fallu attendre la 60e minute pour entendre le public frissonner sur une frappe de Duah parfaitement détournée par Frick. Cette action a eu le mérite de relancer l’intensité des hommes de Zeidler, qui ont inscrit le quatrième but deux minutes plus tard par Schubert, son premier but pour les Brodeurs.

Cette réussite a sonné le glas d’un Servette qui n’a plus réussi à se montrer dangereux jusqu’à la fin du match malgré les entrées des recrues Bauer et Bedia. Pire, Schubert a aussi pu s’offrir un doublé à la 77e. Saint-Gall a fait preuve d’une efficacité redoutable avec cinq buts sur les huit tirs qu’il a cadrés alors que Servette a manqué de belles occasions en première mi-temps.

Bourreau d’Étoile Carouge en Coupe, l’équipe dirigée par Peter Zeidler poursuit sa bonne série et créé le trou avec Lausanne et Lucerne.

Saint-Gall - Servette 5-1 (3-1) Afficher plus Kybunpark, 12’960 spectateurs. Arbitre: S. Schärer. Buts: 2e Schalk 0-1; 4e Ruiz 1-1; 10e Guillemenot 2-1; 29e Guillemenot 3-1; 63e Schubert 4-1. Saint-Gall: Zigi; Euclides, Stergiou, Stillhart, Schmidt (75e Maglica); Quintilla; Görtler, Ruiz (46e Besio), Toma (46e Jankewitz); Guillemenot (62e Lungoyi), Duah (62e Schubert). Servette: Frick; Diallo (46e Bauer), Vouilloz, Severin (46e Rouiller), Clichy; Cognat, Douline (91e Camara), Valls (70e Oberlin); Stevanovic, Schalk, Antunes (70e Bédia). Avertissements: 67e Clichy (antijeu), 69e Cognat (jeur dur), 83e Lungoyi (jeu dur).

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.