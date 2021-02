Football – Servette placé devant son défi européen En visite dominicale à Berne, le visiteur grenat affronte avec YB ce qui se fait de mieux en Suisse. Geiger parle des penalties manqués, en train de tourner à la psychose. Nicolas Jacquier

Stevanovic (à gauche) à la lutte avec Guerrero. Mercredi soir, Servette et Lugano sont repartis chacun avec un point. Freshfocus

Quelle est la valeur du point ramené mercredi soir du Tessin (1-1)? Au Cornaredo, Servette a sauvé dans les arrêts de jeu ce qui pouvait encore l’être, après la non-transformation d’un nouveau penalty (87e, raté de Schalk). «On méritait ce point depuis le coup d’envoi mais on a dû attendre la 93e pour l’obtenir, convient Alain Geiger. On n’était pas encore assez bien pour prétendre à plus. Dans son style, Lugano fait très peu de chose, il abandonne le jeu à l’adversaire mais on rencontre toujours ce même problème d’efficacité. Dans les deux zones de vérité, on ne fait pas assez mal.»