Coupe de Suisse – Servette perd son rêve au bout de la nuit Les Grenat n’iront pas en finale de la Coupe. Ils s’inclinent aux tirs au but face à Lugano (Mbabu rate son penalty), après avoir arraché les prolongations à l’ultime seconde. Daniel Visentini

Kevin Mbabu vient de manquer son tir au but. Servette n’ira pas en finale de la Coupe de Suisse. Immense déception des Grenat éliminés par Lugano. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Peut-être que dans le ciel, la Lune murmurait déjà la folle histoire. Croissante, la Lune gibbeuse est ce moment où elle trompe son monde, où on la croit déjà pleine alors qu’elle enfle encore. Quand elle s’est élevée au-dessus du Stade de Genève, baignée d’un halo roux, elle a fait illusion. Elle était cette promesse en devenir et elle a enveloppé cette demi-finale de Coupe de Suisse, d’une incroyable folie. De cette démence-là, c’est Lugano qui est sorti vainqueur. Un Lugano qui a longtemps spéculé et qui ira à Berne défier YB le 4 juin en finale.