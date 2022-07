Un nul 0-0 à Tourbillon – Servette partagé entre fantasme et réalité Les Grenat rentrent de Sion avec un nul sans relief. Mais ils sont toujours invaincus. Daniel Visentini Sion

Steve Rouiller prend le dessus sur Karlen. Servette est rentré de Sion avec un nul 0-0. Il est devenu cette équipe difficile à bouger, mais qui bouge… difficilement, aussi. BASTIEN GALLAY/LPS

Peut-être qu’Alain Geiger a raison. Après le 0-0 de Tourbillon, il a lancé, bravache: «Servette aurait pu aller à Bâle, dominer, imposer son jeu et gagner. Aurait refait ça ce samedi soir à Sion. Si on faisait tout le temps ça, on jouerait le titre. Mais ce n’est pas le cas, il faut regarder la réalité en face.» La réalité de Servette en ce début de saison, c’est exactement le bon sujet.