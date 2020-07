Avant le match à Lugano – Servette, nouveau patron du football romand Didier Fischer, le président de la Fondation 1890, propriétaire notamment du Servette FC, évoque le chemin parcouru depuis cinq ans et les perspectives d’avenir, sereines. Daniel Visentini

Le président de la Fondation 1890, qui était aussi celui du Servette FC jusqu’à peu, évoque la situation actuelle avec bonheur. Il parle d’avenir également. ERIC LAFARGUE

Intense et révélateur, le moment est bonheur pour toute une organisation. La Fondation 1890 savoure le tir groupé: Genève-Servette HC et Servette FC Chênois Féminin en Ligue des champions, Servette FC en Europa League, l’organe faîtier du sport grenat peut bomber le torse. En cinq ans, après avoir sauvé les deux clubs phare du canton de la faillite et développé le foot féminin, le bilan est exceptionnel.