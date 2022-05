Football – Servette ne sera pas barragiste Grâce au point du nul obtenu contre Bâle, les Genevois n’ont plus rien à craindre de Lucerne, qui a fait 2-2 contre YB. Yves Desplands

Les tentatives genevoises n’ont rien donné face à Bâle. Eric-Lafargue

Servette est assuré de ne pas être barragiste en Super League après son match nul (0-0), jeudi soir contre Bâle. Les choses étaient claires pour les hommes de Geiger au coup d’envois: il ne fallait pas perdre contre les Bâlois et Lucerne ne devait pas s’imposer à domicile contre Young Boys, sous peine d’être menacé par les Lucernois lors de la dernière journée.

Au terme d’une partie pas transcendante, les Genevois ont obtenu ce point qui fait toute la différence. Sixièmes avec 43 points, ils ne risquent plus rien, même si leurs ambitions étaient toutes autres il y a quelques mois encore.

Jeudi, les Servettiens ont manqué des occasions de se mettre à l’abri, mais ont su résister face aux tentatives bâloises. Des Rhénans qui tenaient à conserver leur deuxième place. But atteint après le nul de YB contre Lucerne (2-2).

Lucerne mal parti

Des Lucernois qui ont tenté pour laisser cette neuvième place peu enviable. Menés 0-2 après six minutes de jeu seulement, ils ont réussi à revenir par Sorgic (23e) et Ugrinic (69e). Mais ce point ne suffit pas à leur bonheur. Ils restent à trois longueurs de Sion et n'ont plus leur destin entre les mains.



Dans les autres rencontres de la soirée, Grasshopper a battu Saint-Gall 3-2 et Lugano s'est imposé contre les champions zurichois 2-1.

Servette - Bâle 0-0 Afficher plus Stade de Genève, 5802 spectateurs. Arbitre: M. Tschudi. Servette: Frick; Diallo, Sasso, Séverin, Clichy (86e Bauer); Cognat (86e Alves), Douline, Valls (79e Cespedes); Stevanovic, Bédia (59e Rodelin), Imeri (79e Antunes).Entraîneur: Alain Geiger. Bâle: Lindner; Lopez, Pelmard, Pavlovic, Petretta (70e Katterbach); Xhaka (70e Frei), Burger; Fernandes (56e Males), Esposito, Ndoye (82e Kasami); Szalai (70e Chalov).Entraîneur: Guillermo Abascal. Notes: Servette sans Vouilloz (suspendu), Fofana, Rouiller et Sawadogo (blessés). Bâle sans Essiam, Lang, Millar, Stocker et Tavares (blessés). Avertissements: 48e Clichy.

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.