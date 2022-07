Football – Servette ne sait toujours pas marquer Les Grenat dominent West Ham, ont des occasions, mais s’inclinent 0-2. Il y a encore du boulot. Daniel Visentini Genève

Forcément, le prestige, un peu, beaucoup, passionnément même, pour qui partage le grenat comme couleur. Entre ce West Ham United qui a passé une semaine au bord du lac, vers Évian, et ce Servette qui commence sa saison la semaine prochaine, l’idée d’un monde en grenat flottait donc sur le Stade de Genève. Ce sont les Anglais qui ont pourtant été les seuls à hisser leurs couleurs, en profitant des largesses genevoises à deux reprises.

À une semaine de la reprise, les mêmes soucis que la saison passée donc, entre manque à la finition et fébrilité défensive. Il faudra vite corriger cela avant la venue de Saint-Gall, dimanche prochain. Parce qu’il y avait de quoi marquer face à West Ham, le 7e de la dernière saison de Premier League. Les Anglais n’ont que deux semaines d’entraînement dans les jambes, Servette, pas beaucoup plus finalement. Et ce sont les Genevois, dans leur sorte de 4-3-3, avec, devant, Rodelin à droite, Pflücke à gauche et Bédia au centre, qui ont imprimé les premiers élans. Et puis il y a eu ce couac de la 26e minute: un coup franc et une sortie hasardeuse de Frick. Le portier grenat ratait le ballon et embarquait dans sa trouée Vouilloz et Douline, Alese se retrouvant seul dans les cinq mètres pour conclure facilement. Un cadeau. Un deuxième allait suivre après la pause.

Stevanovic ovationné, Zouma hué

Pas grave, l’important était ailleurs. À une semaine de la reprise, qu’a-t-on vu de Servette? Plusieurs choses en fait.

D’abord, on a vu Chris Bédia. L’attaquant, sur quelques séquences, a su créer le trouble dans la défense adverse. Notamment en fin de première période, avec un solo étourdissant qui se terminait par une frappe sur le poteau. Intéressant pour la suite, pour autant qu’il garde ce rythme sur deux mi-temps.

On a vu aussi Ronny Rodelin. Deux frappes après contrôle, deux fois avec une part de danger. Diallo s’est aussi essayé à la frappe sourde: cela a fini sur la latte, tandis que la tentative d’Antunes manquait de peu de tromper le portier des Hammers. Servette veut prendre sa chance, il ose.

Les Grenat ont dominé. Mais il a fallu un deuxième cadeau, sur un repli mal négocié après une perte de balle au milieu, pour que Mubamba (hors-jeu?) inscrive le deuxième but des Hammers. À une semaine de la reprise, Servette est toujours cette équipe joueuse, qui aurait pu, aurait dû inscrire ses occasions nettes. On pense aux deux chances de Cognat, deux fois admirablement lancé (par Pflücke, puis par Rodelin), mais deux fois emprunté à la finition.

Le souci d’efficacité ne s’est pas envolé, un buteur est toujours l’oiseau rare recherché. Ce dernier match amical a aussi permis de voir Micha Stevanovic sur le terrain, en deuxième période. Il a au moins été autant ovationné que Kurt Zouma a été hué chaque fois qu’il avait le ballon: c’est comme chat… Pour le reste, plusieurs jeunes ont été alignés, ce sera le credo de Servette cette saison, progressivement. Mais Clichy manquait encore à l’appel. Fofana aussi. Tout comme Imeri. Il est sur le départ, aucun risque n’est pris. Bruges est toujours sur les rangs comme nous l’avons dévoilé depuis plusieurs semaines, mais pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé. Ni avec Bruges, ni avec aucun autre club.



Servette - West Ham 0-2 (0-1) Afficher plus Stade de Genève, 4188 spectateurs. Buts: 26e Alese 0-1; 52e Mubama 0-2. Servette: Frick; Diallo (77e Magnin), Vouilloz (61e Rouiller), Séverin (61e Monteiro), Behrami (46e Bauer); Cognat (77e Ndema), Douline (46e Cespedes), Antunes (61e Valls); Rodelin (70e Oberlin), Bedia (70e Dias), Pflücke (70e Stevanovic).

