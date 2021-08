Les Grenat ont bien réagi – Servette ne pouvait pas perdre ce match-là Face à un Lucerne transparent, les Genevois se sont régalés, avec un Miroslav Stevanovic flamboyant et un Timothée Cognat tout aussi inspiré. En confiance, Alexis Antunes en a profité. Christian Maillard

À l’image de Stevanovic et Cognat, sur tous les bons coups, mais aussi Sauthier et Kyei, les Grenat se sont fait plaisir. ERIC LAFARGUE

Fabio Celestini, dont l’avenir en Suisse centrale est en garde à vue, s’est longtemps demandé ce qu’il faisait là devant son banc de touche. Car sur le terrain, son FC Lucerne a surtout couru après le ballon et n’a fait que subir. Ses joueurs semblaient surtout évoluer dans le brouillard, avec une enclume dans le dos, les pieds liés et le vent de face.

Face à un tel adversaire à la hauteur de rien et en dessous de tout, le Servette FC ne pouvait pas perdre ce match-là. Les Genevois, qui restaient sur deux revers d’affilée, en ont profité pour retrouver le chemin du succès. En y ajoutant la manière, à l’image d’un Miroslav Stevanovic flamboyant, quand ce n’était pas Timothé Cognat à la manœuvre, dont le retour a redonné de la vie aux Grenat. Ces deux-là étaient dans tous les bons coups. Dont le premier but, celui qui a lancé le bal.

Avec le Bosnien à la baguette et le Français à la réception; un but de la tête, voilà tout un symbole. On jouait la 16e minute et on a tout de suite compris que Servette passerait un bel après-midi au Stade de Genève. Et on ne s’est pas trompé, avec quatre buts: bon pour le moral. Ce récital aurait mérité plus de monde.

Après ses trois buts à Saint-Prex, un ce dimanche face à Lucerne, Alexis est en confiance et Servette en profite. ERIC LAFARGUE

«Lucerne n’avait pas une si mauvaise équipe que cela, mais on les a empêchés de jouer.» Auteur de trois réussites dimanche dernier en Coupe à Saint-Prex, Alexis Antunes a prouvé que son coach avait raison de lui faire confiance à mi-terrain. C’est lui le jeune espoir du club (21 ans) qui a doublé la mise cinq minutes plus tard. «Mais c’est surtout grâce à l’équipe, qui me met en bonne position à chaque fois, et au coach, qui me donne ma chance, se réjouit l’international M21. Après nos deux défaites, c’était un match important pour nous relancer. On a un bon esprit de groupe qui nous aide à concrétiser.»

«Il ne faut pas dire que c’est l’adversaire qui était mauvais. C’était difficile de jouer contre nous aujourd’hui.» Alain Geiger, coach de Servette FC

À l’image du quatrième but, où Dimitri Oberlin et Ronny Rodelin, qui venaient d’entrer, se sont unis pour tromper le pauvre portier lucernois. Avec brio et en toute confiance. «Il ne faut pas dire que c’est l’adversaire qui était mauvais. C’était difficile de jouer contre nous aujourd’hui car on était de bon niveau, sourit le coach Alain Geiger. Avec notre 4-3-3, on a mis Lucerne en difficulté sur les côtés.»

Fabio Celestini en est encore tout perturbé.

