Trop de buts encaissés – «Servette ne fait plus assez peur» Après la perte du derby, Jérémy Frick est conscient que le club «grenat» traverse une passe difficile. Le portier explique ce qui doit changer à Lugano. Nicolas Jacquier

Jérémy Frick ne se voile pas la face. Éric Lafargue

Jérémy Frick (27 ans) le dit parce qu’il le sait: il n’aime pas ce Servette-là, qu’il ne reconnaît plus trop. La défaite contre un LS requinqué a certes fait mal, mais moins que les circonstances qui l’y ont conduit. «On ne peut pas commencer à jouer un match quand il y a déjà 0-2, fulmine-t-il. Que l’on prenne un but, à la rigueur, mais deux de suite, ça n’aurait jamais dû arriver.»

Avant la faillite dans le derby lémanique (défaite 3-1), il y avait déjà eu trop de points égarés à domicile, envolés par manque de concentration. Ou, pire encore, de détermination. «Si l’on avait su faire la différence chez nous, on aurait plus d’oxygène. Et on aurait sûrement abordé le derby autrement.»