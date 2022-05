Les Grenat égalisent à la 91e – Servette n’arrive pas à battre un Lugano B Un minuscule point face à des Tessinois qui préparent la finale de Coupe. Les questions de fond demeurent. Daniel Visentini

Après dix minutes seulement, Celar ouvrait le score pour Lugano. Servette arrachera le nul à la 91 e , revenant par deux fois à la marque. KEYSTONE

Servette est au fond du trou et on ne sait pas très bien ce qu’il y fait. Il lui a donc fallu deux penalties pour ne pas perdre contre un Lugano B qui prépare la finale de la Coupe de Suisse: un minuscule point, qui ne dit encore rien puisque Lucerne a battu Sion. La perspective d’un cataclysme demeure présente à deux journées de la fin, avant de recevoir Bâle et d’aller à Tourbillon.