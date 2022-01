Football – Servette n’a rien pu faire face à YB Pour leur premier match amical de l’année, les Genevois se sont déplacés à Berne. Fortement touchés par le Covid, ils se sont inclinés 4-2. Nicoilas Jacquier

Les Genevois se sont inclinés 4-2 à Berne. Twitter Servette FC

Servette a commencé 2022 par une défaite. Au Wankdorf, les Genevois ont subi ce mercredi en fin d’après-midi la loi amicale d’YB, qui s’est imposé 4-2.

Les buts «grenat» ont été inscrits par Rodelin (penalty) et Stevanovic, Magnin et Rouiller signant deux… autogoals! Dominé dès le coup d’envoi, le visiteur, apparu alors emprunté et sans solution, a longtemps souffert, condamné à s’en remettre aux parades répétées de son gardien.

Diminué en raison de la déferlante omicron ayant décimé ses rangs depuis la reprise (avec six joueurs à l’isolement), Servette n’allait d’ailleurs pas faire le poids en première période avant de réagir et de bien mieux terminer la rencontre sous l’impulsion de Kyei notamment. On l’a même vu proposer quelques jolis mouvements, se ménageant plusieurs occasions - dont une latte de Rodelin - de réduire le score.

Pour sa deuxième sortie de l’année, le club de la Praille affrontera samedi le FC Sion à huis clos dans un endroit tenu secret.

Young Boys – Servette 4-2 (3-2) Afficher plus Buts: 2e Siebatcheu (penalty) 1-0. 17e Magnin (autogoal) 2-0. 30e Rodelin (penalty) 2-1. 33e Stevanovic 2-2. 38e Martins 3-2. 56e Rouiller (autogoal) 4-2. YB: Racioppi; Blum, Bürgy, Lustenberger, Lefort; Fassnacht, Martins, Aebischer, Maier; Elia, Siebatcheu. Ont notamment fait leur apparition en 2e mi-temps: Maceiras, Lauper, Kabeya, Touré, Sulejmani, Monteiro. Servette: Omeragic; T. Magnin, Sasso,. Rouiller, Sawadogo; Cespedes, Valls; Stevanovic, Antunes, Schalk; Rodelin. Ont notamment fait leur apparition en 2e mi-temps: Opoku, Kyei, Henchoz.

