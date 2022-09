Bilan avec le directeur sportif – «Servette n’a rien payé pour le transfert de Crivelli» Le mercato bouclé, le point avec Philippe Senderos, qui évoque les renforts et son rôle dans le club. Daniel Visentini

Tout s’est dénoué en toute fin de mercato pour Servette et son directeur sportif. Départ d’Imeri, arrivées de Crivelli et Kutesa. BASTIEN GALLAY/LPS

Neuf heures mardi matin, dans la loge présidentielle du Stade de Genève. Philippe Senderos a le sourire. Servette n’a jamais aussi bien commencé un championnat au XXIe siècle, les deux recrues de la fin du mercato, Crivelli et Kutesa, ont réussi leurs débuts à Lucerne (un but, un assist) et les Grenat sont en haut du classement (à égalité avec YB, juste derrière Saint-Gall); Imeri est parti à Berne pour une belle somme (plus de trois millions) et Nyakossi s’est engagé à l’OM pour près de deux millions (payables en plusieurs fois). Soulagement pour le directeur sportif, le mercato estival s’est bien terminé.