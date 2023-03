Coupe de Suisse – Servette n’a pas le droit de rater le coche Les Grenat doivent battre Rotkreuz (1re Ligue) ce jeudi soir (20 h 15) pour aller en demi-finale. Une obligation. Daniel Visentini

Alain Geiger est concentré sur le quart de finale de Coupe à Rotkreuz. Bâle s’intéresserait à lui? Il botte en touche: «Je suis à Servette.» KEYSTONE/URS FLUEELER

On peut retourner la question dans tous les sens, y ajouter la part de mystère qui flotte toujours dans l’air au coup d’envoi, rappeler que le «petit» existe pour faire tomber le «grand», que toute une littérature brandit la magie de la Coupe, mais non: Servette n’a pas le droit d’être le dindon de la farce ce jeudi soir à Rotkreuz. Il y a là un quart de finale de Coupe de Suisse, qui oppose le deuxième de Super League au 10e de 1re Ligue. Match piège? Non: opportunité à saisir!