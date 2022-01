Football – Servette: le point à une semaine de la reprise Les Grenat poursuivent leur préparation par un 0-0 contre Stade Lausanne. Le championnat reprend samedi prochain, à Zurich. Daniel Visentini

Servette (ici lors d’un match amical ce vendredi contre Stade Lausanne Ouchy, 0-0) comptera toujours sur son meilleur joueur, Stevanovic, pour le deuxième tour. ERIC LAFARGUE

Une défaite pas honteuse à Berne contre YB (4-2), une victoire en terrain neutre face à Sion (2-0), un nul à Vidy vendredi à la mi-journée contre Stade Lausanne Ouchy (0-0). Privé de stage, comme beaucoup d’autres équipes, Servette s’est préparé en Suisse à la reprise du championnat. C’est pour samedi prochain, à Zurich. Il y a aura encore un ultime galop d’essai mercredi prochain à Yverdon.

Les Grenat étaient sur une belle lancée, avant Noël. À la spirale négative de septembre et surtout octobre, ils avaient répondu par une belle série: cinq succès et un nul en six rencontres. De quoi passer les Fêtes au chaud. Mais les Servettiens le savent bien: la seconde phase du championnat, c’est autre chose. Et ça l’est d’autant plus qu’il faut gérer certaines situations.

Football Sauthier passe de Servette à Yverdon Le départ de Sauthier Servette a perdu son capitaine pendant la pause. Le club n’a pas souhaité prolonger le contrat d’Anthony Sauthier qui, de son côté, a compris dans la douleur qu’on ne lui ferait plus confiance si souvent que par le passé, malgré son irréprochable investissement depuis toujours. Il n’a pas voulu prendre le risque de chauffer le banc jusqu’à la fin de son contrat (en juin): il fera les beaux jours d’Yverdon désormais. Personne n’est indispensable, bien sûr, mais tout de même: certains le sont un peu plus que d’autres. Capitaine, leader dans le groupe, Sauthier laisse un vide, sur le terrain, dans le vestiaire aussi. Il va falloir composer sans lui. Le cas Imeri Il y a aussi une incertitude à gérer concernant Kastriot Imeri. Pas d’ombre ici: son fantastique automne l’a placé sur le devant de la scène et sa trajectoire logique passe par un départ à l’étranger. Que ce soit immédiatement, durant ce mercato hivernal, ou à la fin de la saison, cet été. Il n’empêche: il n’a disputé aucun des matches amicaux. Comme il faisait partie, début janvier, des huit joueurs touchés par Omicron et qui ont dû observer un isolement, cela peut expliquer son absence lors des deux premiers matches (manque de rythme). Mais ce vendredi, il n’était pas sur le terrain non plus à Vidy. Pour ne pas prendre le moindre risque avant un transfert? Ou par précaution en réaction à un petit bobo (il aurait reçu un coup au quadriceps à l’entraînement)? Il est vrai que plusieurs clubs lui font la cour. Genoa, qui aurait fait une offre à 3 millions d’euros, mais il y a aussi des clubs allemands qui semblent très intéressés. Servette pourra-t-il compter sur Imeri au second tour ou pas? S’il part, il laissera lui aussi un grand vide, dans le jeu, au regard de tout ce qu’il a apporté depuis plusieurs mois maintenant.

Le regard de Frick

«Cela va bien, assure le portier. Me concernant, j’ai eu quelques soucis de dos, mais cela va mieux. Comme l’équipe, je suis prêt pour la reprise.» Une reprise sans «Nini» Sauthier, pourtant. «Je suis un proche, j’ai été surpris, bien sûr, dit-il. Mais en fait, tout s’est passé si vite que je n’ai pas encore réalisé. Je crois que cela viendra avec la reprise, le championnat.»

Geiger reste calme

Pas de stage en Algarve, des conditions plus compliquées à gérer en Suisse, des matches amicaux à trouver en Suisse, un capitaine qui part, Imeri dont on ne sait pas encore s’il sera là, des renforts pas encore arrivés: Alain Geiger reste calme. C’est sa force.

«Concernant Imeri, il est là et on verra à la fin de la période de transfert s’il est toujours là, dit-il. Les renforts attendus? Le club est toujours en contact avec Chris Bédia (ndlr: un attaquant ivoirien de Charleroi). La cellule de recrutement travaille, je ne m’inquiète pas. Il y a aussi une réflexion autour du poste de latéral droit, avec le départ de Sauthier (ndlr: un jeune de l’Académie ou un joueur à recruter, telle est la question). Je reste serein. Le groupe a retrouvé un bon élan. Nous avons tout pour bien recommencer, espérons-le sur notre lancée de la fin 2021.»

