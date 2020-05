Retrouvailles à Balexert – Servette fait un premier pas vers un retour à la normalité Mardi, les Genevois se sont retrouvés pour leur premier entraînement collectif sous l’œil d’Alain Geiger et de Mathieu Degrange, leur préparateur physique. André Boschetti

Mathieu Degrange observe avec attention Boris Cespedes effectuer un exercice avec le ballon. ERIC LAFARGUE

Après Saint-Gall, Young Boys, Bâle et Lucerne, Servette a été, mardi, le cinquième club de Super League à retrouver un semblant de chemin vers la normalité. Dès 9 h et jusqu’à midi, Alain Geiger et son staff ont accueilli un groupe au grand complet au centre sportif de Balexert.