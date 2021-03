Football – Servette fait main basse sur le derby du Rhône En l’emportant 2-1 sur Sion grâce à Schalk et Valls, le club «grenat» a récupéré sa 2e place. Présent au bord de la touche, «coach CC» a connu sa première défaite. A Saint-Gall, YB a perdu des points. Nicolas Jacquier Sion

La joie des buteurs servettiens Valls et Schalk après le 2-0. Eric Lafargue

Après le limogeage de Fabio Grosso, Sion a d’abord travaillé dans l’urgence, raison pour laquelle Christian Constantin avait fonctionné comme coach contre Lausanne. Afin de se mettre en conformité avec le règlement de l’ASF, exigeant la présence d’un entraîneur diplômé sur le banc même lors d’une période transitoire, le boss de Tourbillon avait jeté son dévolu jeudi sur Ugo Raczynski, responsable des M16 du club valaisan. Sauf qu’à peine nommé, l’ancien coach du FC Martigny-Sports a dû être placé en quarantaine suite à plusieurs cas déclarés de Covid dans son proche entourage.

Un concours de circonstances qui a conduit Christian Constantin à ne pas s’éloigner du banc valaisan comme on pouvait le pressentir. Présent sur la feuille de match (mais pas au bord de la touche), Raczynski a été remplacé par son président. Toute cette agitation devait contraster avec la sérénité d’un Servette désireux de remporter enfin un premier derby romand, ce qui ne lui était encore jamais arrivé depuis son retour en Super League.

De fait, Sion a pu faire illusion tant que les visiteurs devaient se montrer maladroits à la conclusion. Face au jeu séduisant présenté par Servette, son hôte n’eut d’abord que son courage à offrir. Après avoir manqué plusieurs occasions, dont celle de Stevanovic, dont la reprise finissait dans les bras d’un Fickentscher tout heureux de l’aubaine (12e), les visiteurs allaient ouvrir le score à la suite d’un centre de Sauthier exploité par Schalk, alors que Stevanovic se tordait de douleur et que l’arbitre avait laissé l’action se poursuivre en donnant l’avantage, ce qui devait perturber la défense valaisanne…

Moins de trois minutes plus tard, un boulet de canon de Valls, dont la demi-volée se logeait dans l’angle opposé avec la complicité du poteau, permettait à Servette de réaliser le break.

Déjà décisif après avoir sauvé les siens d’une claquette inspirée en début de partie (15e, tête de Bamert), Frick se faisait l’auteur d’un nouveau réflexe monstrueux devant Khasa (44e). Dépassés par le rythme «grenat», les Valaisans, à court d’inspiration au niveau de leur expression collective, regagnaient les vestiaires avec un passif de deux buts traduisant l’emprise genevoise. Seule une parade de Fickentscher devant Kyei avait auparavant empêché les visiteurs de signer le 0-3.

Belle maîtrise collective

À la reprise, «coach CC» choisissait de renforcer son trop perméable couloir gauche, en remplaçant le néophyte Lovisa (1re titularisation en Super League à l’âge de 20 ans) par l’expérimenté Iapichino, et lançait Uldrikis pour le «transparent» Tupta en pointe.

Sion a bien tenté de réagir mais sans jamais parvenir d’abord à inquiéter Frick. Alors que Servette imposait sa belle maîtrise collective, le barragiste de Super League a longtemps dû se contenter de vivre d’expédients.

Jusqu’à la réaction signée du remplaçant Wakatsuki, d’un tir insidieux et surtout placé, relançant les actions locales et pimentant la fin de la rencontre. Sion, qui n’y croyait plus, pouvait timidement reprendre espoir sans parvenir à arracher un point qu’il n’aurait peut-être pas mérité.

Dans ce 111e derby du Rhône, Servette s’est imposé parce qu’il était le meilleur. Après neuf tentatives infructueuses depuis son retour dans l’élite helvétique, il a enfin remporté un derby romand. Pour Sion, il faudra trouver autre chose que la présence de son président devant le banc pour calmer la déception de ses fans. Et surtout grappiller les points nécessaires à son maintien.

Sion - Servette 1-2 (0-2) Afficher plus Tourbillon, huis clos. Arbitre: M. Tschudi. Buts: 33e Schalk 0-1. 36e Valls 0-2. 84e Wakatsuki 1-2. Sion: Fickentscher; Bamert, Ndoye, Abdellaoui; Serey Die; Tosetti (71e Wakatsuki), Grgic, Baltazar (83e Rodrigues), Lovisa (46e Iapichino); Khasa, Tupta (46e Uldrikis). Entraîneur (remplaçant): C. Constantin. Servette: Frick; Sauthier, Rouiller, Sasso, Clichy; Cognat, Ondoua, Valls (83e Cespedes); Stevanovic, Kyei (83e Kone), Schalk (72e Antunes). Entraîneur: A. Geiger. Notes: Sion sans Kabashi, Wesley, Anderson, Zock, Clemenza, Doldur, Hoarau, Karlen (blessés), Lacroix (convalescent), Theler, Martic (suspendus), ni Ugo Raczynski, son coach intérimaire (quarantaine). Servette sans Henchoz, Diallo, Alves, Imeri, Holcbecher, Fofana (blessés). Avertissements: 14e Sasso. 65e Abdellaoui. 74e Sauthier.