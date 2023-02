Football – Servette était bloqué, comme ses supporters. Geiger en parle L’entraîneur parle des mésaventures servettiennes, jusque dans les tribunes du stade à Saint-Gall. Et il évoque les manquements des Grenat, étrillés 3-0. Daniel Visentini Saint-Gall

La tribune visiteur des supporters servettiens est restée vide à Saint-Gall (la police voulait contrôler les fans grenat à l’entrée, ce qu’ils auraient refusé). Sur le terrain, les intentions servettiennes sont restées vides aussi… BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Soir de défaite sans appel, mine de circonstance. Alain Geiger essaie de trouver les bons mots pour expliquer, une fois de plus, pourquoi les choses ont trop vite tourné au vinaigre pour les siens. À Saint-Gall, ce n’est sans doute jamais simple. Mais le plan de jeu prévu n’a jamais fonctionné. Pas plus sur le terrain que dans les tribunes: le kop grenat n’a jamais pu assister au match. La raison: la police saint-galloise, après les débordements du 23 octobre lors du premier Saint-Gall – Servette de la saison, avait décidé de contrôler l’identité de tous les supporters servetttiens. Ce à quoi ils n’auraient pas voulu se plier.

Servette a donc joué sans le soutien de ses fans. Ce n’est pas une excuse, Alain Geiger ne l’a pas actionné. C’est le président du FC Saint-Gall, Matthias Hüppi, qui a expliqué à l’entraîneur servettien pourquoi le kop grenat n’avait pas pu soutenir son équipe.

Réponse de Geiger: «C’est une explication claire et précise, a-t-il relevé. J’aurais bien aimé que Servette soit aussi clair et précis sur le terrain…»

Sur le terrain, en effet, rien n’a fonctionné. «Trop de déchet technique, pas de connexions entre nous, défensivement, offensivement, pestait l’entraîneur. Des erreurs individuelles, un manque de rythme face à l’intensité des Saint-Gallois. Et quand on a l’occasion de revenir dans le match, on rate un penalty. Et au final, on se retrouve à dix, avec l’expulsion de Cespedes, qui n’est pourtant pas un méchant.»

Alain Geiger est-il inquiet? Voilà un Servette qui donne deux buts gags à Sion et qui s’égare encore à Saint-Gall dans la foulée. «Non, pas inquiet, assure le coach. Nous allons monter notre niveau de jeu. Ici, c’est souvent compliqué. Il y a maintenant le match de mercredi soir à préparer, le match en retard à Winterthour. J’attends une réaction de mes joueurs. Il faut être dans le concret, pas seulement jouer pour jouer, mais afficher une vraie volonté.»

Tout un programme pour se remettre sur le droit chemin. Servette en a besoin.

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

