Le départ des jeunes Grenat de Balexert – Servette et son avenir, aux Évaux et à Vessy Le déménagement de l’académie, prévu l’été prochain, pourrait être reporté d’un an. L’équipe A à Vessy? Daniel Visentini

Des Servettiens aux Evaux, c’était en 2012. L’académie de Servette devrait quitter Balexert pour cet écrin de verdure, peut-être seulement en 2022 et pas en 2021 comme prévu. Après un possible passage par Vessy, l’équipe pro pourrait suivre. ERIC LAFARGUE

Il y a le terrain, la première équipe qui a su s’imposer contre Zurich à la dernière seconde, mercredi (2-1). Mais il y a les coulisses aussi, et l’avenir structurel du Servette FC, capital lui aussi. On sait toute l’urgence de la situation et des solutions à trouver: l’académie du club doit normalement quitter le centre sportif de Balexert l’été prochain, pour céder la place à la construction du nouveau Cycle du Renard. Impensable d’imaginer le club phare de la ville se retrouver SDF.

Une solution tient la corde depuis plusieurs mois, on en a déjà parlé: le centre de formation du Servette FC devrait déménager aux Évaux, pour s’y établir durablement en plusieurs phases. Une commission s’occupe de la faisabilité du projet, elle réunit les parties concernées, la Ville et l’État. Tout est complexe. En quelques mois, il faut organiser la migration des jeunes du club et leur arrivée aux Évaux dans les meilleures conditions. Possible?