Le yo-yo grenat – Servette et la redistribution permanente des cartes Des hauts, des bas, des décisions arbitrales douteuses et le point du match nul (1-1). Ainsi s’est passé le dimanche des Grenat face à Grasshopper. Florian Vaney

ERIC LAFARGUE

La question de la hiérarchie à Servette est au moins aussi intéressante que délicate. D’une manière assez surprenante, c’est Moussa Diallo qui a commencé la saison en tant que latéral droit. D’une manière encore plus surprenante (au regard de ses performances la saison dernière), il s’est montré très à son affaire, amenant une percussion bienvenue. Pourtant, l’ancien joueur de Cholet a retrouvé le banc depuis le week-end dernier. Le fait est que son concurrent direct se nomme Anthony Sauthier, emblématique capitaine des Grenat.

Sur des critères purement sportifs, le premier mérite-t-il davantage les joies d’une titularisation par rapport au second? Pas forcément, même si c’est autorisé de le penser. Quoi qu’il en soit, même si c’était le cas, la question ne se réglerait pas d’un claquement de doigts. «La concurrence rend Anthony meilleur, a défendu Alain Geiger après le match nul de dimanche face à Grasshopper. Moussa est arrivé chez nous depuis un petit club, Anthony est notre capitaine depuis des années. D’ailleurs, sa relation sur le couloir droit avec Miroslav Stevanovic fonctionne très bien. Il a encore une longueur d’avance à son poste.» Non, le terrain n’est pas et ne sera jamais le seul critère de décision.