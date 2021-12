Interview de Philippe Senderos – «Servette est resté cohérent en prônant la stabilité» Le directeur sportif des Grenat revient sur la première partie de saison, avant le dernier match de l’année, samedi à Lucerne. Daniel Visentini

Pendant les deux mois de disette de Servette, Philippe Senderos (le directeur sportif du SFC) a multiplié les discussions, comme ici avec Lionel Pizzinat, Team manager. ERIC LAFARGUE

«Servette ne s’est pas affolé quand les résultats manquaient. Il ne s’emballe pas quand tout va mieux.» Derrière son masque, Philippe Senderos sourit. Le directeur sportif du Servette FC a traversé cette première partie de saison qui se termine ce samedi à Lucerne, où les Grenat visent une victoire pour passer Noël au chaud. Mais l’essentiel du contenu «livré» par l’équipe est déjà là. Un bon début de saison, un terrible passage à vide de deux mois avec pour point d’orgue six défaites consécutives, un redressement spectaculaire depuis quatre matches (10 points récoltés sur 12). En plus de l’avenir, c’est de cela que l’on veut parler avec lui: gestion et sortie de la zone de turbulences.