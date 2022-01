Six Grenat à l’isolement – Servette est lui aussi touché par le Covid: stage annulé Les tests effectués lundi et mardi matin ont révélé six cas positifs chez les Grenat. Le programme est bouleversé. Daniel Visentini

Les Grenat, dont six joueurs sont touchés par la nouvelle vague Covid, n’iront pas se préparer au Portugal. ERIC LAFARGUE

Ce mercredi matin, le Servette FC devait s’envoler pour Vilamoura, en Algarve, afin d’y trouver les meilleures conditions pour un stage de préparation. Les Grenat ne verront pas le Portugal. En tout cas pas dans l’immédiat.

Le retour des Fêtes, marqué lundi et mardi par des examens médicaux et des tests Covid, a livré son verdict: six cas positifs et un cas contact déjà confiné chez lui. Servette est frappé, comme beaucoup d’autres clubs, de foot ou de hockey, par la maladie. Les joueurs touchés sont à l’isolement, sans avoir été en contact avec le reste du groupe. Le stage au Portugal est annulé.