Football – Servette est averti: Winterthour est solide à domicile Les Zurichois restent sur quatre victoires 1-0 à la Schützenwiese. Les Grenat, avec Mbabu sur le terrain, veulent tordre le cou à la série. Daniel Visentini

Chris Bedia est attendu à la finition ce mercredi soir à Winterthour. BASTIEN GALLAY / LAFARGUE PHOTOS SPORTS

Ce mercredi soir (18h45), Servette est en mission. D’abord, il y a cette idée de faire mieux en déplacement (les Grenat sont seulement septièmes de l’exercice spécifique); ensuite, il y a la volonté de mettre fin à la série de Winterthour. Les Zurichois sont sans doute en queue de classement, mais ils vont mieux qu’au début de la saison, surtout à domicile: sur les quatre derniers matches disputés à la Schützenwiese, quatre succès, quatre fois 1-0, contre GC, Sion, Saint-Gall et Lugano.

Évidemment, cela dit une forme de solidité: aucun but encaissé. En réalité, cela n’affranchit pas Winterthour des occasions concédées: la défense de «Winti» n’est pas forcément un roc, les adversaires ont eu des opportunités, ces quatre blanchissages disent une solidarité qui a permis de relever la tête après un début de saison très compliqué.

«Cela nous rappelle aussi l’importance de convertir les occasions que l’on se crée, explique Alain Geiger. Cela passe par un combat, celui que Winterthour impose souvent à l’adversaire. Avec de longs ballons, avec une bataille ensuite pour la récupération. Il faudra être prêt à cela.»

Pour le combat, l’entraîneur de Servette pourra compter sur Kevin Mbabu. Une mi-temps, une heure, plus? A voir. Le latéral, prêté par Fulham jusqu’à la fin de la saison, sera titulaire ce mercredi soir. Mais il est en manque de rythme. Il a très peu joué avec Fulham cette saison jusque-là: ses dernières minutes «anglaises» remontent au 5 novembre, dix minuscules minutes contre Manchester City.

«Il a l’expérience, il sait gérer cette situation, c’est d’ailleurs ce que je lui demande de faire, dit Geiger. Après, on verra, on discutera pour faire les bons choix. Évidemment, on ne veut pas le griller dès le premier match.»

On attend Bedia à la finition

Si Mbabu prend la place de Diallo (suspendu, mais qui aurait de toute façon dû s’effacer devant le Genevois), Geiger va devoir trouver une solution de l’autre côté de la défense. Clichy, sorti à la pause contre GC, n’est pas remis. Samedi passé, c’est Anthony Baron qui l’avait remplacé. Au milieu, «Timo» Cognat manque également à l’appel, suspendu.

Qui pour le remplacer? «J’ai plusieurs solutions, affirme Geiger. A voir. Mais sans doute que les changements opérés samedi peuvent donner une indication.» Samedi passé, c’est Théo Valls qui était entré au milieu. Pour la bataille de la Schützenwiese, il a les arguments, une occasion à saisir pour lui.

Compacité, justesse et rapidité des transitions, précision à la finition où l’on attend Bedia à l’extérieur cette fois et plus à la Praille où il cartonne cette année: tout un programme pour bousculer ce Winterthour toujours délicat à manœuvrer à domicile.

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

