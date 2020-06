Profondeur de banc – Servette espère avoir des jokers de luxe Les quatre premiers du classement de Super League de football n’ont pas tous les mêmes moyens sur le banc. Analyse comparative. Daniel Visentini

Derrière Geiger: Goncalves, Imeri, Kiassumbua, Kyei, Maccoppi, Cespedes. Eric Lafargue

L’anomalie émarge en haut du classement et, au moment même où le championnat reprend dans un sprint effréné, elle soulève des interrogations. Il y a là Saint-Gall et Servette, deux clubs avec des petits budgets, qui côtoient deux «monstres» en comparaison, Young Boys et Bâle. Les deux cadors vont-ils en profiter pour faire valoir leur supériorité en pouvant s’appuyer sur un banc de touche, en profondeur et surtout en qualité, qui pourrait s’avérer déterminant?