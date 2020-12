Football – Servette engage Gaël Clichy Les Genevois ont engagé l’ancien international français de 35 ans pour qu’il apporte son expérience au groupe. Sport-Center

Gaël Clichy (à dr.) jouait au Basaksehir Istanbul depuis 2017. Keystone

C’est un joli coup qu’a réussi le Servette FC sur le marché des transferts. Les Genevois se sont offert les services du défenseur français Gaël Clichy (35 ans).

Libre depuis la fin de son contrat avec le club de première division turque, Istanbul Basaksehir, l’ancien international chez les Bleus (20 sélections) s’est engagé pour 18 mois avec Servette.

Formé à Cannes, le latéral gauche a ensuite poursuivi sa carrière à Arsenal (03-11), à Manchester City (11-17) pour finir en Turquie.

«C’est un grand plaisir de signer au Servette FC» Gaël Clichy

Sur le site du club genevois, Gaël Clichy se dit enchanté de rejoindre l’équipe: «C’est un grand plaisir de signer au Servette FC. C’est un challenge excitant et j’espère pouvoir apporter mon expérience et donner le maximum sur le terrain pour faire progresser le club. Cela fait quelques semaines que je suis avec le groupe qui vit très bien. J’ai hâte de pouvoir porter les couleurs grenat au plus vite!»

Pour Philippe Senderos, directeur des opérations sportives du club, l’arrivée de Clichy est un plus: «Il va apporter son expérience du niveau international à un groupe dans lequel il s’est déjà très bien intégré. Sa connaissance des exigences du très haut niveau sera bénéfique pour nos plus jeunes joueurs qui pourront bénéficier de son encadrement et de son leadership».