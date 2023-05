Football – Servette en finale après un match très tendu Devant plus de 1000 spectateurs, les Genevoises se sont qualifiées pour la finale face à une équipe de Saint-Gall pleine de ressources. Elles défieront Zurich pour le titre. Florian Paccaud Genève

La St-Galloise Eva Bachmann (à g.)à la lutte la Genevoise Laura Felber. Les contacts ont été disputé samedi dans cette demi-finale à la Fontenette. keystone-sda.ch

La finale des play-off de Super League opposera Servette à Zurich. Sans surprises, les deux meilleures équipes helvétiques se disputeront le titre, comme l’an dernier. Samedi en demi-finales, les Genevoises ont sué pour valider leur billet en faisant match nul contre Saint-Gall (2-2), après s’être imposées 2-1 à l’Espenmoos la semaine précédente. De son côté, les tenantes du titre zurichoises, vainqueurs 3-2 à l’aller, ont surclassé Grasshopper (5-1).

À la Fontenette, les Grenat ont eu le mérite de vouloir rapidement couper les velléités des Brodeuses. En l’absence de la buteuse Natalia Padilla – légèrement blessée –, c’est Laura Tufo qui a placé son équipe sur de bons rails, d’une frappe croisée à l’orée de la surface (13e). Sur un nouveau centre venu de la droite, Élodie Nakkach a doublé la mise d’un maître-tir (24e). Le plus dur était fait.

Ou du moins, c’est ce que pensaient les 1052 spectateurs présents à Carouge. Car cette jeune équipe saint-galloise, joueuse et décomplexée, n’a pas baissé les bras. Et comme lors des quatre derniers duels entre les deux équipes, elle a posé de gros problèmes à la meilleure formation de la saison régulière. Après une tête non cadrée de Naja Glanzmann (31e), les visiteuses ont inscrit le but de l’espoir: une balle piquée pour Eva Bachmann a permis à l’ailière de lober Inês Pereira (37e). Saint-Gall était relancé et la frappe de Fiona Baltimer a touché la latte genevoise (38e).

Fin de match tendue

Obligées de se découvrir pour réaliser un improbable retournement de situation, les protégées de Marisa Wunderlin se sont découvertes, laissant des espaces aux Servettiennes. Mais la frappe d’Alice Berti s’est écrasée sur le poteau (40e), Imane Saoud a perdu son duel face à Nadine Böhi (45e) et le tir de Nakkach a été repoussé par la transversale (50e). Un manque de réalisme, dont ont profité les Saint-Galloises. Profitant d’une mauvaise appréciation d’Agatha Filipa, Bachmann a remis les deux équipes à égalité (54e). La fin de match allait être folle et crispante.

Faisant entrer Maéva Clémaron et Paula Serrano pour reprendre le contrôle du milieu de terrain, Eric Sévérac a réussi à rassurer ses troupes. La tête de Monica Mendes est passée de peu à côté (64e), puis Daina Bourma a manqué un penalty (79e). Sans conséquences. Grâce au soutien d’un public en feu, les Grenat ont tenu bon.

Servette pourra ainsi prendre sa revanche sur Zurich, vendredi prochain au kybunpark (20h). L’an dernier, au terme d’une finale épique, les Genevoises, qui avaient joué plus d’une heure à 10, s’étaient inclinées aux tirs au but. Des retrouvailles qui s’annoncent passionnantes et qui décideront aussi de qui goûtera à nouveau aux étoiles de la Ligue des championnes.

Afficher plus Servette - Saint-Gall 2-2 (2-1) Stade de la Fontenette, Carouge. 1052 spectateurs. Arbitre: Julien Müller. Buts: 13e Tufo 1-0. 24e Nakkach 2-0. 37e Bachmann 2-1. 54e Bachmann 2-2. Servette: Pereira; Mendes, Felber, Spälti, Filipa; Tufo (63e Serrano), Nakkach, Mauron; Saoud (76e Bourma), Sow (63e Clémaron), Berti (93e Muratovic). Entraîneur: Eric Sévérac Saint-Gall: Böhi; Batliner, Glanzmann, Brunner, Baumann; Li Puma (46e Schefer), Bernet, Schärz (, Bachmann; Aeberhard; Iseni (25e Ess). Entraîneuse: Marisa Wunderlin.A Avertissements: 44e Li Puma. 58e Tufo. 78e Bernat. 84e Spälti. Notes: 30e Baltimer touche la latte. 44e Berti touche le poteau. 50e Nakkach touche la transversale. 79e Bourma manque un penalty.

Afficher plus Mauvaise opération pour Yverdon. En concédant le nul samedi à Thoune (1-1), les Nord-Vaudoises restent à trois longueurs des Bernoises dans le tour de promotion/relégation. Alors qu’il reste deux journées à disputer, les Vaudoises n’ont plus leur destin entre leurs mains pour sauver leur place dans l’élite. De son côté, Rapperswil, qui a enchaîné une 4e victoire en battant Sion 1-0, est assuré de rester en Super League.Ce partage des points est frustrant pour les joueuses de Micael Dias, qui ont dominé les débats dans l’Oberland. L’inévitable Tanja Bodenmann - son 4e but des barrages - a ouvert le score pour les visiteuses (23e). Qui n’ont pas réussi à doubler la mise, malgré une énorme opportunité pour Ana Jesic, sa tentative étant sauvée sur la ligne par une joueuse adverse (49e). La réussite n’était pas du côté des Vaudoises, comme en témoigne l’égalisation: sur un centre dévié, Céline Bigler a pu égaliser (72e) contre le cours du jeu. Yverdon n’est certes pas encore mort, mais il devra réaliser un sans-faute - à commencer par samedi prochain lors de la venue de Rapperswil - pour éviter la relégation, tout en espérant un faux pas de Thoune.



Florian Paccaud , titulaire d'une Maîtrise universitaire en sciences du sport orientation sciences sociales, est journaliste pour Sport-Center depuis janvier 2021. Auparavant, il a travaillé comme agencier, éditeur print et pilote web. Plus d'infos

