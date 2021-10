Après le fiasco en Coupe – Servette en crise? La réponse du président et de l’entraîneur Pascal Besnard évacue tout sentiment de panique. Alain Geiger évoque les difficultés. Le point sur la situation. Daniel Visentini

Coup de froid sur Servette. Le président Pascal Besnard calme le jeu et évoque la situation compliquée. ERIC LAFARGUE

Trois défaites de suite en championnat, une élimination en Coupe mercredi soir à Thoune (4-1): Servette s’enfonce dans la noirceur. Plus rien ne fonctionne: des joueurs désemparés sur le terrain, pas d’agressivité, pas d’intensité, un message flou, plus de jeu, pas de révolte. Il y a des blessés, c’est vrai, un de plus d’ailleurs avec Cespedes, touché à Thoune, fracture à un orteil: six semaines d’arrêt, il ne sera de retour qu’en janvier, donc. Bref, quand rien ne va, rien ne va.

Mais il y a surtout ce sentiment de crise qui s’installe. De crise? Le président Pascal Besnard calme le jeu. «Non, je ne veux pas parler de crise, dit-il. Nous sommes déçus des résultats, nous sommes dans le dur, c’est juste, pour plein de raisons. Mais il ne faut pas céder à la panique. Dans le foot, on est vite en haut, vite en bas aussi. On sera à nouveau vite en haut.»