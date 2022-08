Football – Servette éliminé de la Ligue des championnes Les Genevoises, battues 3-0 par le Paris FC, ne joueront pas la phase de groupes de la compétition reine. Pour une équipe en reconstruction, la marche était trop haute. Florian Paccaud

Maéva Clémaron, Kattlin Stahl et les Genevoises ont été à la peine face à Daphné Corboz et les Françaises. Getty Images

Le rêve de Servette Chênois de disputer à nouveau la phase de poules de la Ligue des championnes a pris fin jeudi à Glasgow. Les Genevoises ont été battues 3-0 par le Paris FC en demi-finale d’un mini-tournoi comptant pour le premier tour qualificatif de la C1. Face au 3e du dernier exercice de Ligue 1, les Grenat n’ont jamais pu croire à l’exploit. Les Françaises ont récolté un succès mérité, qui n’a pas mis longtemps à se dessiner.

À la 9e minute, Clara Matéo a envoyé une superbe demi-volée dès 30 mètres, logeant le cuir sous la transversale d’Inês Perreira. La gardienne portugaise a ensuite retardé l’échéance en effectuant une magnifique parade sur un envoi de Gaëtane Thiney qui prenait le chemin de la lucarne (25e). Mais la portière a dû s’avouer vaincue une 2e fois sur un autogoal de Maéva Clémaron (32e). La nouvelle recrue, arrivée cet été en provenance de Tottenham, a voulu tacler un ballon qui traînait dans les 5 mètres grenat, mais l’a juste dévié au mauvais endroit.

Une seule occasion genevoise

Les joueuses d’Eric Sévérac ont dû attendre les arrêts de jeu de la première période pour se montrer dangereuses. Sur un coup franc botté par Paula Serrano, Monica Mendes, nouvelle capitaine du SFCCF, a placé une tête bien captée par Chiamaka Nnadozie, seule tentative cadrée des Suissesses. La gardienne parisienne a ensuite connu une suite de match tranquille, même si les Genevoises ont été plus entreprenantes après la pause. Pas assez pour faire douter les coéquipières de Coumba Sow et Eseosa Aigbogun, qui ont maîtrisé leur sujet durant toute la rencontre. Elles ont même enfoncé le clou grâce à une tête de Matéo, bourreau des Grenat avec un doublé (85e).

Sept des huit nouvelles recrues genevoises ont été alignées, dont cinq dès le coup d’envoi – seule la gardienne Carlotta Cartelli est restée sur le banc. Et les Grenat ont semblé en manque de repères et trop empruntées pour mettre en difficulté l’arrière-garde française, très bien organisée. Les vice-championnes de Suisse auront besoin de temps pour intégrer leurs nouvelles joueuses et compenser les départs de Sandy Maendly et Alyssa Lagonia dans l’entrejeu.

Même si les Servettiennes sont éliminées, elles disputeront dimanche un dernier match en Écosse, contre le perdant du duel entre Glasgow City et l’AS Rome. Une rencontre qui n’a pas d’autre enjeu que d’engranger des points pour le coefficient UEFA. Et qui doit permettre aux Grenat de travailler leurs automatismes.

Afficher plus Paris FC - Servette FCCF 3-0 (2-0) Petershill Park, Glasgow. Arbitre: Mme Kovarova (CZE). Buts: 9e Matéo 1-0. 32e Clémaron (csc) 2-0. 85e Matéo 3-0. Paris FC: Nnadozie; Aigbogun, Butel, Greboval (57e Laplacette), Soyer; Vaysse (69e Le Mouël), Thiney, Corboz; Matéo (86e Ndongala), Sarr (69e Bourdieu), Fleury (86e Sow). Entraîneuse: Sandrine Soubeyrand Servette Chênois: Pereira; Mendes (81e Peiro), Felber, Stahl, Filipa; Clémaron, Nakkach (56e Mauron), Serrano (69e Ortiz); Berti (56e Saoud), Korhonen (81e Bourma), Padilla. Entraîneur: Eric Sévérac. Note: 78e reprise de Bourdieu sur le poteau. Avertissements: 43e Matéo. 43e Felber. 73e Fleury.

Florian Paccaud , titulaire d'une Maîtrise universitaire en sciences du sport orientation sciences sociales, est journaliste pour Sport-Center depuis janvier 2021. Auparavant, il a travaillé comme agencier, éditeur print et pilote web. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.