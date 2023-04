Football – Servette domine mais ne sait pas gagner Les Grenat campent dans le camp de Lugano, ont de belles occasions, mais sont toujours inefficaces pour les concrétiser. 0-0, encore deux points perdus. Daniel Visentini Genève

Miroslav Stevanovic (à gauche) et Allan Arigoni se disputent le ballon. Bastien Gallay

Dix jours après l’élimination en demi-finales de la Coupe de Suisse, dans son enceinte, Servette retrouvait le même adversaire. Ce Lugano si compliqué à jouer pour les Grenat, ces Tessinois si pragmatiques et même truqueurs (antijeu à tous les niveaux) le 5 avril pour s’offrir une place en finale. Mais ce Lugano bête noire des Servettiens, qui n’arrivent plus à s'imposer même quand ils ouvrent le score, parce que trop fébriles ensuite. Il y avait comme un parfum de revanche dans l’air, bien que tous les Grenat s’en défendaient avant le coup d’envoi. Mais cela n’a pas suffi: malgré une domination de tous les instants, les Grenat ont été incapables de faire trembler les filets tessinois. Une frustration chronique pour les Genevois.

Histoire de changer quelque chose, de forcer le destin, Alain Geiger y est allé d’une petite révolution pour ce premier match du dernier des quatre tours du championnat. L’objectif servettien, à l’aube de ce sprint final, c’est de garder sa deuxième place au classement. À tout le moins de terminer européen. Pour cela, il faudra sans doute gagner plus de matches que lors des deux tours précédents. Alors, Bedia et Crivelli étaient associés à la pointe de l’attaque pour la première fois. Et l’entraîneur ne s’est pas arrêté en chemin: c’est dans un 4-4-2 en losange au milieu que Servette s’est présenté. Et avec Gaël Clichy en No 6!

Monologue grenat

Beaucoup de nouveautés pour les Grenat qui ont mis un bon quart d’heure pour trouver leurs marques. Ce sont les Luganais qui ont empoigné la rencontre du bon pied, avec quelques alertes sans conséquences, en profitant de certains trous dans la disposition servettienne.

Après, ce fut un monologue. De Servette. En vue sur le côté droit, Mbabu multipliait les centres: il n’est jamais aussi à l’aise que quand il peut avancer dans un élan offensif. Plusieurs situations chaudes se sont ainsi multipliées dans les 16 mètres tessinois. Avec des opportunités pour Stevanovic (contré), pour Bedia (pas assez précis dans sa déviation), pour Crivelli (tête à 6 mètres sur un corner de Stevanic, centrée sur Saipi). Bref, pour ce Servette qui dominait les débats, le problème restait le même: l'efficacité dans la zone de vérité.

Rebelote après la pause. Cognat (après un une-deux avec Crivelli) manquait de détermination au moment de conclure, Bedia écrasait sa reprise alors qu’il était idéalement placé et Crivelli ratait une tête à bout portant sur un centre parfait de Mbabu.

Lugano était venu pour ne pas perdre: face à ce Servette qui a tant de mal à marquer, les Tessinois s’en tirent à bon compte, n’ayant rien proposé ou presque. Il faut croire que c’était suffisant pour engranger un point face à ce Servette si emprunté dans le dernier geste, comme toujours.

Servette – Lugano 0-0 Afficher plus Stade de Genève, 4141 spectateurs. Arbitre: U. Schnyder. Servette: Frick; Mbabu, Rouiller, Severin, Baron; Clichy; Stevanovic, Cognat (75e Antunes), Pflücke (75e Antunes); Crivelli (60e Kutesa), Bedia (86e Fofana). Lugano: Saipi; Espinoza, Hajrizi, Daprela, Arigoni (76e Facchinetti); Amoura (56e Macek), Sabbatini, Doumbia (82e Mahmoud), Aliseda (56e Babic); Bottani (56e Bilslimi); Steffen. Avertissements: 42e Hajrizi (antijeu), 91e Macek (jeu dur).

