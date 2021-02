Victoire 4-2 sur Lucerne – Servette doit rester sur le droit chemin Une revanche prise sur Lucerne, quatre buts marqués, mais malgré tout, encore des zones d’ombre à gommer pour les Grenat. Daniel Visentini

Après un contrôle aérien, le geste parfait de Boubacar Fofana pour égaliser. Servette avait bien besoin de cette efficacité retrouver pour reprendre confiance. ERIC LAFARGUE

Il faudra sans doute s’y habituer et plus encore. Rien ne semble plus sûr que ces vérités qui s’étranglent les unes après les autres, chacune se substituant à la précédente pour ne s’inscrire que dans l’instant. Jeudi dernier, Servette maîtrisait son sujet avant de s’étouffer (3-0). Contre ce même Lucerne, il a commencé dimanche par offrir un but, promesse d’une nouvelle asphyxie, c’était sûr. Et puis, dix minutes plus tard, avec deux buts inscrits dans le jeu, les Grenat avaient le sourire, filaient vers le succès en prenant trois buts d’avance. Avant de trembler pendant un quart d’heure, au moment où les Lucernois étaient revenus à 4-2. Toutes les certitudes sont vacillantes, les circonstances n’y sont pas étrangères.