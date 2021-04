Dix buts encaissés en deux matches – Servette doit gérer sa gueule de bois Les Grenat s’en vont à Lugano dimanche avec la nécessité de stopper l’hémorragie de buts concédés. Le point sur la situation. Daniel Visentini

Mal de tête pour Stevanovic. Servette a encaissé cinq buts à Bâle dimanche passé, cinq autres contre Sion jeudi et se déplace à Lugano dimanche pour mettre fin à ces camouflets. ERIC LAFARGUE

Lendemain de la veille. Mal de tête, gueule de bois. Servette s’est réveillé avec des bleus à l’âme aussi. Dix buts encaissés en deux matches, dont la moitié offerts jeudi soir à un FC Sion moribond. La saison dernière, c’est un projet défensif compact qui avait fait la force des Servettiens pour leur retour en Super League. Depuis, tout est plus fragile et c’est précisément ce qui a volé en éclats à Bâle et contre Sion.

On ne sait pas trop encore si cela va avoir des conséquences. Au classement, Servette recule déjà, il est quatrième maintenant. Est-il vraiment menacé avec les 41 points déjà engrangés? Il reste six matches et le barragiste, Vaduz, n’a que huit longueurs de retard sur les Grenat. Beaucoup et peu à la fois, si l’on considère les deux dernières fessées reçues. Il faut voir comment les Grenat vont relever la tête.