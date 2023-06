Football – Servette discute avec Jérémy Guillemenot L’attaquant genevois de Saint-Gall est l’une des cibles potentielles des Grenat pour le mercato estival. Il pourrait revenir dans son club formateur, qu’il a quitté en 2016. Valentin Schnorhk

Jérémy Guillemenot, ici à droite face à Servette en avril, pourrait retrouver le Stade de Genève après quatre ans et demi à Saint-Gall. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

La Ligue des champions donne des ailes. Vice-champion de Suisse et qualifié pour le 2e tour préliminaire de la plus prestigieuse des compétitions européennes (les Grenat affronteront les Ukrainiens de Dnipro ou les Belges de Genk, tirage au sort le 20 juin), Servette prépare la saison à venir avec des ambitions. Et notamment en termes de mercato, les Genevois étant presque obligés de renforcer leur effectif.

Plusieurs profils sont susceptibles d’intéresser le club servettien. Parmi ceux-ci, le nom de Jérémy Guillemenot est une recrue potentielle. D’après nos informations, l’attaquant de 25 ans est en discussion pour un retour dans son club formateur. Le Genevois, qui évolue depuis quatre ans et demi sous les couleurs du FC Saint-Gall, serait aussi sensible à cette idée, lui qui avait quitté Servette en 2016 pour l’académie du FC Barcelone.

Encore un an à Saint-Gall

«Le projet est validé de notre côté, même si Jérémy a également d’autres offres, confirme son agent Zouhair Essikal. Les deux clubs doivent par contre trouver un accord.» A Saint-Gall, où il vient de réaliser sa meilleure saison avec 11 buts et 7 passes décisives, Jérémy Guillemenot dispose encore d’un an de contrat, jusqu’en 2024.

Jérémy Guillemenot a quitté Servette en 2016, après la montée de Promotion League en Challenge League. Eric-Lafargue

Une prolongation avec les Brodeurs semblant peu probable, ces derniers seraient probablement disposés à vendre l’ancien international M21 cet été. Mais ils espèrent sans doute y trouver leur compte financièrement. C’est là où Servette devra être convaincant, sachant que les Grenat ont rarement dépensé des sommes de transfert ces dernières années. Reste que les bonnes performances de cette saison pourraient inciter le SFC à faire des efforts cet été. Dossier à suivre.

