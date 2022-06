Football – Servette dévoile son nouveau maillot dans une certaine ferveur Le club genevois a présenté ses nouveaux maillots lundi. Un pop-up store a ouvert ses portes sur l’Esplanade pour l’occasion. De quoi rassembler les supporters et patienter avant la reprise. Rebecca Garcia

Au vu du succès de ces nouveaux maillots, il ne sera pas rare d’en croiser dans la rue. A Chac – Servette FC

D’abord, un tout petit aperçu. Un bateau sur l’eau, une phrase juste assez suggestive: «Y a pas le feu au lac…». Avec cela, le Servette FC avait déjà attiré l’attention de ses fans.

Quelque 14 heures plus tard, le club pouvait dévoiler son maillot avec une vidéo du terroir. On y apprend que les Gen’vois - et pas les G’nevois - sont des grandes gueules, qu’ils savent remonter la pente après une défaite et que tout le monde se rassemble autour du football. La vidéo a été autant appréciée que le visuel des nouveaux tricots des Grenat. Les commentaires sur Twitter regorgent de positif, ce qui est plutôt rare. «Prenez mon argent», «Le maillot blanc est splendide» ou encore «Ça m’a donné envie de supporter Genève limite».

Les supporters ont répondu présent physiquement, en se rendant en nombre au pop-up store mis en place pour l’occasion. En à peine deux heures, le club a pu vendre 300 maillots. «Nous sommes en rupture de stock sur certaines tailles, glisse le porte-parole de Servette. Surtout pour le maillot blanc.»

L’idée de créer ce magasin était de rassembler dans une période plus creuse. «Avant, les personnes commandaient le maillot en ligne sans le voir en vrai ou pouvoir l’essayer pour en vérifier la taille», note encore le porte-parole.

Si bien que le club a choisi de créer un rassemblement pour toutes ces personnes habituées à se voir dans les stades. «Cela contribue à donner vie au club.»

Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive. Titulaire d'un master en journalisme de l'Université de Neuchâtel, elle s'intéresse particulièrement à l'économie du sport. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.